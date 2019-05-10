Епіфаній наголосив на важливості об’єднання навколо Київського престолу

"Ми маємо продовжувати молитися за подальший розвиток Церкви, адже 15 грудня минулого року була закладена основа, коли три гілки Українського Православ’я об’єдналися. На сьогодні ми покликані об’єднуватися у Єдиній Помісній Церкві. Перед нами стоїть завдання об’єднання всіх православних навколо Київського престолу. Якщо б це відбулося раніше, то не було б тих негараздів, які ми маємо наразі", – наголосив Епіфаній.

Він нагадав, що двері Православної Церкви України відкриті для всіх і ще раз закликав вірян, ієрархів, всіх тих, хто досі сумнівається, об’єднуватися у Помісній Церкві.

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Митрополит Епіфаній також розповів про те, що Українська Православна Церква продовжує перемовини з іншими Православними Церквами з метою отримати визнання автокефалії.

"Маємо надію, що у цьому році декілька Православних Церков визнають нашу автокефалію", – додав Епіфаній.

Додамо, сьогодні митрополит Епіфаній на запрошення Преосвященного Матфея, єпископа Володимир-Волинського і Турійського з першим архіпастирським візитом прибув до Володимир-Волинського, де звершив Божественну літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.

Нагадаємо, Митрополит Епіфаній закликав протистояти гібридній війні.