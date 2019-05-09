Митрополит Епіфаній 9 травня закликав протистояти гібридній війні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Православна церква України закликає протистояти гібридній війні у інформаційному полі, аби разом перемогти ворога. Про це сьогодні у Twitter написав Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній, передає УНН.
"Ми, українці, добре розуміємо цінність миру. Тому закликаємо світ спільно протистояти будь-яким спробам розпалити новий світовий конфлікт", - наголосив Митрополит.
Він підкреслив, що українська церква закликає українців по всьому світу говорити правду про війну проти України.
"Видно, що гібридна війна ведеться не тільки на полі бою, але і у інформаційному полі, через пропаганду та неправду. Просимо усіх протистояти цій неправді, аби разом перемогти ворога, який так нещадно прийшов на нашу землю", - зазначив священослужитель.
За його словами, Помісна Церква молиться за спокій душ воїнів, які віддали на цій війні та у інших війнах своє життя за волю і незалежність України.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають з 2016 року.
Видно, що гібридна війна ведеться не тільки на полі бою, але і у інформаційному полі, через пропаганду та неправду. Просимо усіх протистояти цій неправді, аби разом перемогти ворога, який так нещадно прийшов на нашу землю.— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 9 травня 2019 р.