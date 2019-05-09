Митрополит Епіфаній 9 травня закликав протистояти гібридній війні

"Ми, українці, добре розуміємо цінність миру. Тому закликаємо світ спільно протистояти будь-яким спробам розпалити новий світовий конфлікт", - наголосив Митрополит.

Він підкреслив, що українська церква закликає українців по всьому світу говорити правду про війну проти України.

"Видно, що гібридна війна ведеться не тільки на полі бою, але і у інформаційному полі, через пропаганду та неправду. Просимо усіх протистояти цій неправді, аби разом перемогти ворога, який так нещадно прийшов на нашу землю", - зазначив священослужитель.

За його словами, Помісна Церква молиться за спокій душ воїнів, які віддали на цій війні та у інших війнах своє життя за волю і незалежність України.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають з 2016 року.

Видно, що гібридна війна ведеться не тільки на полі бою, але і у інформаційному полі, через пропаганду та неправду. Просимо усіх протистояти цій неправді, аби разом перемогти ворога, який так нещадно прийшов на нашу землю.