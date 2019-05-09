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День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають сьогодні

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 13390 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, починаючи із 2016 року. Прийшло на заміну радянському святу “День Перемоги”, яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно, повідомляє УНН.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлено як державне свято внаслідок ухвалення 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" у межах голосування за пакет законів про декомунізацію.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам’яті та примирення, є квітка червоного маку - загальноприйнятий у світі символ відзначення пам’ятних днів Другої світової війни. 

Нагадаємо, 8 травня відбулася акція "Перша хвилина миру", присвячена 74-й річниці закінчення Другої світової війни.

На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи.

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