День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають сьогодні

КИЇВ. 9 травня. УНН. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, починаючи із 2016 року. Прийшло на заміну радянському святу “День Перемоги”, яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно, повідомляє УНН.