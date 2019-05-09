День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016 года. Пришло на смену советскому празднику "День Победы", которое отмечали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно, сообщает УНН.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен как государственный праздник в результате принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации.
Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней Второй мировой войны.
Напомним, 8 мая состоялась акция "Первая минута мира", посвященная 74-й годовщине окончания Второй мировой войны.
На День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве заявлены сразу четыре массовых шествия.