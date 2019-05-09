Митрополит Епифаний 9 мая призвал противостоять гибридной войне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Православная церковь Украины призывает противостоять гибридной войне в информационном поле, чтобы вместе победить врага. Об этом сегодня в Twitter написал Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний, передает УНН.
"Мы, украинцы, хорошо понимаем ценность мира. Поэтому призываем мир совместно противостоять любым попыткам разжечь новый мировой конфликт", - написал митрополит.
Он подчеркнул, что украинская церковь призывает украинцев по всему миру говорить правду о войне против Украины.
"Видно, что гибридная война ведется не только на поле боя, но и в информационном поле, через пропаганду и ложь. Просим всех противостоять этой лжи, чтобы вместе победить врага, который так беспощадно пришел на нашу землю", - отметил священнослужитель.
По его словам, Поместная Церковь молится об упокоении душ воинов, отдавших на этой войне и в других войнах свою жизнь за свободу и независимость Украины.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который официально отмечают с 2016 года.
Видно, что гибридная война ведется не только на поле боя, но и в информационном поле, через пропаганду и ложь. Просим всех противостоять этой лжи, чтобы вместе победить врага, который так беспощадно пришел на нашу землю.- Митрополит Епифаний (@Epifaniy) 9 мая 2019