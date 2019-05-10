Україна ризикує втратити Томос через розкол у ПЦУ

"Саме порушення Томосу може стати причиною для його відкликання. Має значення, яким буде масштаб розколу в ПЦУ. Якщо, наприклад, в розкол піде більша частина ПЦУ, тоді так, це стане приводом для відкликання Томосу, тому що фактично церква порушить умови. Якщо ПЦУ не піде на таке, а владику Філарета підтримають лише декілька єпископів, то вони просто відділяться від ПЦУ, створять свою церковну юрисдикцію. Ну, ПЦУ стане трохи меншою, але вона і далі продовжить функціонувати в якості метрополії, тоді не буде відкликання Томосу. Це залежить від того, скільки єпископів готові піти на таку авантюру Філарета", - зазначив Горєвой.

При цьому він додав, що Філарет дійсно говорить, що хоче відродити Київський патріархат, проголосити, що ПЦУ – це більше не метрополія, а патріархат, а оскільки патріарх вже є, то автоматично він стає новим очільником церкви. Це, в свою чергу, буде порушенням Томосу, оскільки в Томосі зазначається, що будь-які питання щодо зміни статусу або зміни предстоятеля мають бути узгоджені із Вселенським патріархатом.

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Нагадаємо, місяць тому глава Православної церкви України Епіфаній повідомив про те, що не бачить ризиків втрати Томос.

Раніше ЗМІ повідомили, що Філарет не запросив Епіфанія на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, митрополита Київського.

Проте уже 10 травня Патріарх Київський Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня. Разом з тим, патріарх дорікнув главі ПЦУ, що після інтронізації Епіфаній жодного разу з ним не звершував Божественну літургію - протягом п’яти місяців.