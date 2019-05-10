Експерт пояснив, чому Філарет не може співслужити з Епіфанієм

"Епіфаній в коментарі ЗМІ сказав, що вони не служили спільної літургії після обрання його предстоятелем. Це дійсно так, оскільки владика Філарет ніяк не може змиритися з тим фактом, що він більше не є очільником церкви і має піти на "церковну пенсію" й дати дорогу новому очільнику, дати йому можливість керувати", - зазначив Горєвой.

За його словами, владика Філарет і далі продовжує називати себе патріархом, вбирається в головний убор – куколь, який носять тільки московські патріархи. Як пояснив експерт, якщо б Епіфаній і Філарет служили спільну службу, то владика Філарет не став би другим, бо вважає, що він має очолювати літургію і бути першим, але першим завжди служить предстоятель.

Крім того, як нагадав експерт, Філарет також заявив про бажання відродити Київський патріархат.

Нагадаємо, Патріарх Київський Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня. Разом з тим, патріарх дорікнув главі ПЦУ, що після інтронізації Епіфаній жодного разу з ним не звершував Божественну літургію - протягом п’яти місяців.