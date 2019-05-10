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Эксперт объяснил, почему Филарет не может сослужить с Епифанием

Эксперт объяснил, почему Филарет не может сослужить с Епифанием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Совместная служба Филарета с предстоятелем Православной церкви Украины невозможна, поскольку Филарет не может уступить первое место в службе, которое, по правилам, принадлежит предстоятелю Церкви. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Епифаний в комментарии СМИ сказал, что они не служили совместную литургию после избрания его предстоятелем. Это действительно так, поскольку владыка Филарет никак не может смириться с тем фактом, что он больше не является главой церкви и должен уйти на "церковную пенсию" и дать дорогу новому руководителю, дать ему возможность управлять", - отметил Горевой.

По его словам, владыка Филарет и дальше продолжает называть себя патриархом, одевается в головной убор - куколь, который носят только московские патриархи. Как пояснил эксперт, если бы Епифаний и Филарет служили совместную службу, то владыка Филарет не стал бы вторым, так как считает, что он должен возглавлять литургию и быть первым, но первым всегда служит предстоятель.

Кроме того, как напомнил эксперт, Филарет также заявил о желании возродить Киевский патриархат.

Напомним, Патриарх Киевский Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главе ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию - в течение пяти месяцев.

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