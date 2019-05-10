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Філарет не без докорів запросив Епіфанія на службу у Володимирський собор

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Патріарх Київський Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня. Разом з тим, патріарх дорікнув главі ПЦУ, що після інтронізації Епіфаній жодного разу з ним не звершував Божественну літургію - протягом п’яти місяців. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Філарета у Facebook, передає УНН.

Філарет зазначив, що до нього дійшла інформація, що Епіфаній висловив незадоволення тим, що його не запросили на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, митрополита Київського.

"Причина полягає в тому, що Ви, після обрання Вас Предстоятелем УПЦ, жодного разу зі мною не звершували Божественну літургію - протягом п’яти місяців. У мене виникла думка, може вона помилкова, що Ви вважаєте приниженням для себе служити з Патріархом Філаретом? Крім того, як мені відомо, Ви намагаєтесь послужити літургію чи то в м.Дніпро, чи в м.Маріуполі і там зібрати архієреїв нашої Церкви на противагу святкуванню в м.Києві у Володимирському соборі, де перебувають святі мощі священномученика Макарія", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим Філарет додав, що "оскільки своїм незадоволенням Ви висловили бажання взяти участь у святкуванні покровителя нашої Української Православної Церкви сщмч. Макарія, митрополита Київського, я з радістю запрошую Ваше Блаженство на свято святителя Макарія у кафедральному патріаршому соборі 14 травня 2019 р., де ми щорічно збираємося всім єпископатом для утвердження нашої єдності і зміцнення нашої Церкви".

Раніше ЗМІ повідомили, що Філарет не запросив Епіфанія на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, митрополита Київського.

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, новообраний Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом.

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