Філарет не без докорів запросив Епіфанія на службу у Володимирський собор

Філарет зазначив, що до нього дійшла інформація, що Епіфаній висловив незадоволення тим, що його не запросили на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, митрополита Київського.

"Причина полягає в тому, що Ви, після обрання Вас Предстоятелем УПЦ, жодного разу зі мною не звершували Божественну літургію - протягом п’яти місяців. У мене виникла думка, може вона помилкова, що Ви вважаєте приниженням для себе служити з Патріархом Філаретом? Крім того, як мені відомо, Ви намагаєтесь послужити літургію чи то в м.Дніпро, чи в м.Маріуполі і там зібрати архієреїв нашої Церкви на противагу святкуванню в м.Києві у Володимирському соборі, де перебувають святі мощі священномученика Макарія", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим Філарет додав, що "оскільки своїм незадоволенням Ви висловили бажання взяти участь у святкуванні покровителя нашої Української Православної Церкви сщмч. Макарія, митрополита Київського, я з радістю запрошую Ваше Блаженство на свято святителя Макарія у кафедральному патріаршому соборі 14 травня 2019 р., де ми щорічно збираємося всім єпископатом для утвердження нашої єдності і зміцнення нашої Церкви".

Раніше ЗМІ повідомили, що Філарет не запросив Епіфанія на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, митрополита Київського.

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, новообраний Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом.