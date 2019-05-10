Филарет не без упреков пригласил Епифания на службу во Владимирский собор

Филарет отметил, что до него дошла информация, что Епифаний выразил недовольство тем, что его не пригласили на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского.

"Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с Патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, Вы пытаетесь послужить литургию то ли в г. Днепр, то ли в г. Мариуполь и там собрать архиереев нашей Церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Филарет добавил, что "поскольку своим недовольством Вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской Православной Церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019 года, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви".

Ранее СМИ сообщили, что Филарет не пригласил Епифания на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского.

Напомним, во вторник, 30 апреля, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Патриархом Филаретом.