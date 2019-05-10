Украина рискует потерять Томос из-за раскола в ПЦУ

"Именно нарушение Томоса может стать причиной для его отзыва. Имеет значение, каким будет масштаб раскола в ПЦУ. Если, например, в раскол пойдет большая часть ПЦУ, тогда да, это станет поводом для отзыва Томоса, потому что, фактически, церковь нарушит условия. Если ПЦУ не пойдет на такое, а владыку Филарета поддержат лишь несколько епископов, то они просто отделятся от ПЦУ, создадут свою церковную юрисдикцию. Ну, ПЦУ станет немного меньше, но она и дальше продолжит функционировать в качестве метрополии, тогда не будет отзыва Томоса. Это зависит от того, сколько епископов готовы пойти на такую авантюру Филарета", - отметил Горевой.

При этом он добавил, что Филарет действительно говорит, что хочет возродить Киевский патриархат, провозгласить, что ПЦУ - это больше не метрополия, а патриархат, а поскольку патриарх уже есть, то автоматически он становится новым главой церкви. Это, в свою очередь, будет нарушением Томоса, поскольку в Томосе отмечается, что любые вопросы по изменению статуса или изменения предстоятеля должны быть согласованы с Вселенским патриархатом.

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Напомним, месяц назад глава Православной церкви Украины Епифаний сообщил о том, что не видит рисков потери Томоса.

Ранее СМИ сообщили, что Филарет не пригласил Епифания на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского.

Однако уже 10 мая Патриарх Киевский Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию - в течение пяти месяцев.