Епифаний подчеркнул важность объединения вокруг Киевского престола
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В своей проповеди сегодня Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что сейчас главной задачей всех православных является объединение вокруг Киевского престола. Об этом сообщает пресс-служба Единой поместной украинской православной церкви, передает УНН.
"Мы должны продолжать молиться за дальнейшее развитие Церкви, ведь 15 декабря прошлого года была заложена основа, когда три ветви украинского православия объединились. Сегодня мы призваны объединяться в Единой Поместной Церкви. Перед нами стоит задача объединения всех православных вокруг Киевского престола. Если бы это произошло раньше, то не было бы тех проблем, которые мы имеем сейчас", - отметил Епифаний.
Он напомнил, что двери Православной Церкви Украины открыты для всех и еще раз призвал верующих, иерархов, всех тех, кто еще сомневается, объединяться в Поместной Церкви.
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Митрополит Епифаний также рассказал о том, что Украинская Православная Церковь продолжает переговоры с другими Православными Церквами с целью получить признание автокефалии.
"Надеемся, что в этом году несколько Православных Церквей признают нашу автокефалию", - добавил Епифаний.
Добавим, сегодня митрополит Епифаний по приглашению Преосвященного Матфея, епископа Владимир-Волынского и Турийского с первым архипастырским визитом прибыл во Владимир-Волынского, где совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова.
Напомним, Митрополит Епифаний призвал противостоять гибридной войне.