Епідеміолог назвала ключові умови для масового тестування на COVID-19

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Починати масове тестування потрібно одномоментно і оперативно, щоб виявити носіїв. Особливо — безсимптомних. Важливо — ізолювати інфікованих. Про це УНН розповіла лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

“Тестування — це добре, якщо чітко розуміти, навіщо ми це робимо. Якщо воно одномоментно відбудеться і будуть виявлені носії, тоді це матиме сенс”, — вважає Сояк.

Також, за словами епідеміолога, важливо визначити категорії тих груп, з яких почнеться масове тестування — сімейні кластери з високим рівнем контактів, закриті соціальні установи, лікарні, школи.

“В ідеалі, в цьому є сенс, якщо дотриматися всіх вимог до масового тестування. Щоб потім було розуміння, що робити з інфікованими. Це важливо, якщо ми виділимо певні критерії і параметри для них”, — підкреслила вона.

Разом з цим, експерти стурбовані низькою кількістю тестування населення країни. Так, наростити його обсяги можна за допомогою нових надчутливих українських тестів на антиген. Потужностей українських лабораторій досить для того, щоб проводити 1 мільйон вітчизняних “антигенних” тестів щодня.

Тим часом, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над планом масового тестування в Україні. Починати збираються з великих міст з високою щільністю населення. Додаткових деталей про анонсоване тотальне тестування в пресслужбі Кабінету міністрів УНН не повідомили.

Нагадаємо, медики вважають, що тільки з допомогою збільшення кількості тестів в день можна визначати безсимптомних носіїв, які є головними “двигунами” пандемії COVID-19.

Українські Національні Новини

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