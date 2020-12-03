Епідеміолог назвала ключові умови для масового тестування на COVID-19

“Тестування — це добре, якщо чітко розуміти, навіщо ми це робимо. Якщо воно одномоментно відбудеться і будуть виявлені носії, тоді це матиме сенс”, — вважає Сояк.

Також, за словами епідеміолога, важливо визначити категорії тих груп, з яких почнеться масове тестування — сімейні кластери з високим рівнем контактів, закриті соціальні установи, лікарні, школи.

“В ідеалі, в цьому є сенс, якщо дотриматися всіх вимог до масового тестування. Щоб потім було розуміння, що робити з інфікованими. Це важливо, якщо ми виділимо певні критерії і параметри для них”, — підкреслила вона.

Разом з цим, експерти стурбовані низькою кількістю тестування населення країни. Так, наростити його обсяги можна за допомогою нових надчутливих українських тестів на антиген. Потужностей українських лабораторій досить для того, щоб проводити 1 мільйон вітчизняних “антигенних” тестів щодня.

Тим часом, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над планом масового тестування в Україні. Починати збираються з великих міст з високою щільністю населення. Додаткових деталей про анонсоване тотальне тестування в пресслужбі Кабінету міністрів УНН не повідомили.

Нагадаємо, медики вважають, що тільки з допомогою збільшення кількості тестів в день можна визначати безсимптомних носіїв, які є головними “двигунами” пандемії COVID-19.