Эпидемиолог назвала ключевые условия для массового тестирования на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Начинать массовое тестирование нужно одномоментно и оперативно, чтобы выявить носителей. Особенно — бессимптомных. Важно — изолировать инфицированных. Об этом УНН рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.
“Тестирование — это хорошо, если четко понимать, зачем мы это делаем. Если оно одномоментно произойдет и будут выявлены носители, тогда это будет иметь смысл”, — считает Сояк.
Также, по словам эпидемиолога, важно определить категории тех групп, с которых начнется массовое тестирование — семейные кластеры с высоким уровнем контактов, закрытые социальные учреждения, больницы, школы.
“В идеале, в этом есть смысл, если соблюсти все требования к массовому тестированию. Чтобы потом было понимание, что делать с инфицированными. Это важно, если мы выделим определенные критерии и параметры для них”, — подчеркнула она.
Вместе с этим, эксперты обеспокоены низким количеством тестирования населения страны. Так, нарастить его объёмы можно с помощью новых сверхчувствительных украинских тестов на антиген. Мощностей украинских лабораторий достаточно для того, чтобы проводить 1 миллион отечественных “антигенных” тестов ежедневно.
Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над планом массового тестирования в Украине. Начинать собираются с больших городов с высокой плотностью населения. Дополнительных деталей об анонсированном тотальном тестировании в пресс-службе Кабинета министров УНН не сообщили.
Напомним, медики считают, что только c помощью увеличения количества тестов в день можно определять бессимптомных носителей, которые являются главными “двигателями” пандемии COVID-19.