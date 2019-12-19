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Енергоспівтовариство ЄС виступить медіатором в суперечці між учасниками ВДЕ і Мінекоенерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Енергоспівтовариство зареєструвало суперечку Мінекоенерго з Українською вітроенергетичною асоціації (УВЕА) і Європейсько-українським енергетичним агентством (ЄУЕА) у зв'язку з прийдешніми змінами в існуючій системі гарантованих "зелених" тарифів (Feed-in-Tariff, FIT) в Україні, заходи щодо стабілізації та можливих рішеннях кризи українського сектора відновлюваної енергетики (ВДЕ), повідомляє УНН.

"Центр з вирішення спорів та переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства покликаний допомогти владі і зацікавленим сторонам в розробці оптимального рішення для сектора ВДЕ", - наголошується в повідомленні на сайті Енергоспівтовариства.

У релізі вказується, що в даний час формально і неформально обговорюється кілька законопроектів, призначених для заміни або зміни існуючого законодавства.

Як повідомлялося, Мінекоенерго в листопаді 2019 року створив робочу групу для пошуку вирішення проблеми в секторі ВДЕ, в тому числі моделі реструктуризації тарифу, однак, її робота зайшла в глухий кут.

У Раді на початку грудня був зареєстрований законопроект №2543 про поліпшення інвестклімату в сфері ВДЕ, авторами якого виступили Людмила Буймистер, Дмитро Наталуха (обидва - фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута (фракція "Батьківщина"), Леся Василенко (фракція "Голос "), Максим Єфімов (самовисуванець). Законопроект, зокрема, пропонує добровільну реструктуризацію "зелених" тарифів (максимум на 15%) з одночасним продовженням термінів їх виплат і скорочення термінів попередніх договорів. Документ підтриманий галуззю.

Однак Мінекоенерго заявило, що виступає категорично проти запропонованого депутатами сценарію реструктуризації.

З компромісними законопроектом не згоден також глава парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. 13 грудня профільний комітет Ради відмовився підтримувати законопроект №2543.

Іноземні інвестори в "зелену" енергетику почали згортати проекти будівництва об'єктів ВДЕ. Зокрема, норвезька компанія Scatec Solar призупинила будівництво сонячної електростанції потужністю 65 МВт в Херсонській області.

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