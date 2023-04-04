ЄС та США обговорять зменшення енергетичної залежності від рф та перехід до "зеленої енергії"

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"Ми проводимо 10-ту енергетичну раду США-ЄС. Цей рік відрізняється від наших попередніх зустрічей у Вашингтоні жорстокою війною проти України та безпрецедентною координацією між США та ЄС для підтримки країни та держав-членів ЄС, які є головними донорами, коли йдеться про енергетичну допомогу Україні. Ми змогли позбутися російської залежності від газу, і сьогодні ми обговоримо, як прискорити перехід до зеленої енергії, зменшивши викиди метану та запустивши нову глобальну ініціативу з енергоефективності", - повідомив Боррель.

Своєю чергою, Блінкен зауважив: "Ми зосередимося на тому, як ми можемо ще більше зменшити залежність Європи від енергоносіїв росії та збільшити виробництво чистої енергії в євроатлантичному регіоні. Ми також будемо говорити про продовження партнерства в галузі економічної безпеки".

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Держсекретар розповів, що протягом останнього року Брюссель та Вашингтон покращили співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

"У 2022 році США експортували до Європи 56 мільярдів кубометрів зрідженого природного газу. Це 40% від загального імпорту Європи. Це також збільшило наш експорт СПГ до Європи на 140% минулого року. Європейський Союз скоротив залежність від російського газу майже на 40% з початку війни до приблизно 50% до кінця 2022 року. Це надзвичайно", - відзначив він.

За словами Блінкена, Сполучені Штати поділяють зобов’язання щодо запобігання кліматичній катастрофі, прискорення глобального переходу на чисту енергію, побудови стійких, безпечних і диверсифікованих ланцюжків постачання відновлюваної енергії. Він додав, що це "створить добре оплачувані місця роботи та знизить курс для людей по обидва боки Атлантики".

Окрім цього, держсекретар зауважив, що під час ради порушуватимуть питання щодо продовження партнерства в галузі економічної безпеки, оскільки "є серйозні занепокоєння щодо викликів, пов’язаних з економічним примусом, використанням економічної залежності як зброї, і неринкової політики та практики, включно з Китаєм". Блінкен повідомив, що навесні відбудеться ще одне засідання торгово-технологічної ради США-ЄС, де ці та інші пріоритети будуть на порядку денному.

Нагадаємо

США та ЄС ведуть переговори про угоду щодо критично важливих корисних копалин і сперечаються щодо зелених субсидій. Обидві сторони хочуть зменшити торговельну залежність від Китаю та росії.