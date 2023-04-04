ЕС и США обсудят уменьшение энергетической зависимости от рф и переход к "зеленой энергии"

Цитата

"Мы проводим 10-й энергетический совет США-ЕС. Этот год отличается от наших предыдущих встреч в Вашингтоне жестокой войной против Украины и беспрецедентной координацией между США и ЕС для поддержки страны и для поддержки государств-членов, которые являются главными донорами, когда речь идет об энергетической помощи Украине. Мы смогли избавиться от российской зависимости от газа, и сегодня мы обсудим, как ускорить переход к зеленой энергии, уменьшив выбросы метана и запустив новую глобальную инициативу по энергоэффективности", - сообщил Боррель.

В свою очередь, Блинкен заметил: "Мы сосредоточимся на том, как мы можем еще больше уменьшить зависимость Европы от энергоносителей россии и увеличить производство чистой энергии в евроатлантическом регионе. Мы также будем говорить о продолжении партнерства в области экономической безопасности".

Детали

Госсекретарь рассказал, что в течение последнего года Брюссель и Вашингтон улучшили сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

"В 2022 году США экспортировали в Европу 56 миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Это 40% от общего импорта Европы. Это также увеличило наш экспорт СПГ в Европу на 140% в прошлом году. Европейский Союз сократил зависимость от российского газа почти на 40% с начала войны до примерно 50% до конца 2022 года. Это чрезвычайно", - отметил он.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты разделяют обязательства по предотвращению климатической катастрофы, ускорению глобального перехода на чистую энергию, построению устойчивых, безопасных и диверсифицированных цепочек поставок возобновляемой энергии. Он добавил, что это "создаст хорошо оплачиваемые места работы и снизит курс для людей по обе стороны Атлантики".

Кроме этого, госсекретарь отметил, что во время совета будут поднимать вопрос о продолжении партнерства в области экономической безопасности, поскольку "есть серьезные опасения относительно вызовов, связанных с экономическим принуждением, использованием экономической зависимости как оружия, и нерыночной политики и практики, включая Китай". Блинкен сообщил, что весной состоится еще одно заседание торгово-технологического совета США-ЕС, где эти и другие приоритеты будут на повестке дня.

Напомним

США и ЕС ведут переговоры о соглашении по критически важным полезным ископаемым и спорят о зеленых субсидиях. Обе стороны хотят уменьшить торговую зависимость от Китая и россии.