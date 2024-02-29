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"ENABEL" та Україна узгодили плани з відновлення держави

Київ • УНН

 • 75488 перегляди

Бельгійське агентство розвитку ENABEL розпочинає масштабну співпрацю з Україною для відновлення критичної та соціальної інфраструктури, залучивши 150 мільйонів доларів США із заморожених російських активів у Бельгії.

"ENABEL" та Україна узгодили плани з відновлення держави

Бельгійське Агентство ENABEL розпочинає великомасштабну співпрацю з Україною в галузі відновлення. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Деталі

Представники Міністерства розвитку, громад, територій та інфраструктури України провели зустріч з Міністром співробітництва у сфері розвитку та великих міст Бельгії Кароліною Женні та головою Бельгійського державного агентства з питань розвитку ENABEL Яном Ван Веттером.

На зустрічі було досягнуто важливих угод, згідно з якими вже у березні розпочнуться проєкти відновлення критичної та соціальної інфраструктури в Україні.

Також планується відкриття офісів ENABEL у Києві та Харкові.

Фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів, надіслане ENABEL, стало можливим завдяки замороженим російським активам в Бельгії.

Відповідно з планами, агентство може взяти участь у спільному з Світовим Банком проєкті "HOPE", спрямованому на відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.

Бельгія дасть 200 млн на чеську ініціативу щодо передачі Україні снарядів: Зеленський подякував28.02.24, 17:09 • 23317 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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