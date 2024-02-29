"ENABEL" та Україна узгодили плани з відновлення держави
Київ • УНН
Бельгійське агентство розвитку ENABEL розпочинає масштабну співпрацю з Україною для відновлення критичної та соціальної інфраструктури, залучивши 150 мільйонів доларів США із заморожених російських активів у Бельгії.
Бельгійське Агентство ENABEL розпочинає великомасштабну співпрацю з Україною в галузі відновлення. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
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Представники Міністерства розвитку, громад, територій та інфраструктури України провели зустріч з Міністром співробітництва у сфері розвитку та великих міст Бельгії Кароліною Женні та головою Бельгійського державного агентства з питань розвитку ENABEL Яном Ван Веттером.
На зустрічі було досягнуто важливих угод, згідно з якими вже у березні розпочнуться проєкти відновлення критичної та соціальної інфраструктури в Україні.
Також планується відкриття офісів ENABEL у Києві та Харкові.
Фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів, надіслане ENABEL, стало можливим завдяки замороженим російським активам в Бельгії.
Відповідно з планами, агентство може взяти участь у спільному з Світовим Банком проєкті "HOPE", спрямованому на відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.
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