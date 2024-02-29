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"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства

"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 02:10  •  1176 просмотра

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Бельгийское агентство развития ENABEL начинает масштабное сотрудничество с Украиной для восстановления критической и социальной инфраструктуры, привлекая 150 миллионов долларов США из замороженных российских активов в Бельгии.

Бельгийское Агентство ENABEL начинает крупномасштабное сотрудничество с Украиной в области восстановления. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Представители Министерства развития, общин, территорий и инфраструктуры Украины провели встречу с Министром сотрудничества в сфере развития и крупных городов Бельгии Каролиной Женни и председателем Бельгийского государственного агентства по вопросам развития ENABEL Яном Ван Веттером.

На встрече были достигнуты важные соглашения, согласно которым уже в марте начнутся проекты восстановления критической и социальной инфраструктуры в Украине.

Также планируется открытие офисов ENABEL в Киеве и Харькове.

Финансирование в размере 150 миллионов долларов, направленное ENABEL, стало возможным благодаря замороженным российским активам в Бельгии.

Согласно планам, агентство может принять участие в совместном с Всемирным Банком проекте "HOPE", направленном на восстановление жилья, поврежденного в результате войны.

Бельгия даст 200 млн на чешскую инициативу по передаче Украине снарядов: Зеленский поблагодарил28 февраля 2024, 15:09 • 19073 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаЭкономикаПолитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
belgiyaБельгия
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков
"ENABEL" та Україна узгодили плани з відновлення держави
"ENABEL and Ukraine agree on plans to restore the state
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"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства

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