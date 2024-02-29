"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства

Бельгийское Агентство ENABEL начинает крупномасштабное сотрудничество с Украиной в области восстановления. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Представители Министерства развития, общин, территорий и инфраструктуры Украины провели встречу с Министром сотрудничества в сфере развития и крупных городов Бельгии Каролиной Женни и председателем Бельгийского государственного агентства по вопросам развития ENABEL Яном Ван Веттером.

На встрече были достигнуты важные соглашения, согласно которым уже в марте начнутся проекты восстановления критической и социальной инфраструктуры в Украине.

Также планируется открытие офисов ENABEL в Киеве и Харькове.

Финансирование в размере 150 миллионов долларов, направленное ENABEL, стало возможным благодаря замороженным российским активам в Бельгии.

Согласно планам, агентство может принять участие в совместном с Всемирным Банком проекте "HOPE", направленном на восстановление жилья, поврежденного в результате войны.

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