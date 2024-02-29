"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства
Киев • УНН
Бельгийское агентство развития ENABEL начинает масштабное сотрудничество с Украиной для восстановления критической и социальной инфраструктуры, привлекая 150 миллионов долларов США из замороженных российских активов в Бельгии.
Бельгийское Агентство ENABEL начинает крупномасштабное сотрудничество с Украиной в области восстановления. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Представители Министерства развития, общин, территорий и инфраструктуры Украины провели встречу с Министром сотрудничества в сфере развития и крупных городов Бельгии Каролиной Женни и председателем Бельгийского государственного агентства по вопросам развития ENABEL Яном Ван Веттером.
На встрече были достигнуты важные соглашения, согласно которым уже в марте начнутся проекты восстановления критической и социальной инфраструктуры в Украине.
Также планируется открытие офисов ENABEL в Киеве и Харькове.
Финансирование в размере 150 миллионов долларов, направленное ENABEL, стало возможным благодаря замороженным российским активам в Бельгии.
Согласно планам, агентство может принять участие в совместном с Всемирным Банком проекте "HOPE", направленном на восстановление жилья, поврежденного в результате войны.
Бельгия даст 200 млн на чешскую инициативу по передаче Украине снарядов: Зеленский поблагодарил28 февраля 2024, 15:09 • 19073 просмотра
"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства
Бельгийское агентство развития ENABEL начинает масштабное сотрудничество с Украиной для восстановления критической и социальной инфраструктуры, привлекая 150 миллионов долларов США из замороженных российских активов в Бельгии.
Масштабный пожар в Техасе: пылает более 500 тысяч акров земли
Второй по величине лесной пожар в истории Техаса охватил более 500 000 акров на севере штата Панхендл и распространился на Оклахому, повредив здания.
Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с заместителем министра иностранных дел Канады возвращение украинских детей, депортированных рф.
Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД
Министр внутренних дел Украины призвал граждан информировать о случаях коррупции или требования взяток в сервисных центрах через чат-бот или горячую линию.
рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне
Фейковый университет в оккупированном Мелитополе начал сотрудничать с российской молодежной военной организацией для подготовки детей к войне.
Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине
Тело 15-летнего мальчика из Сумской области было найдено без телесных повреждений в заброшенном здании в селе Рудня Киевской области. Полиция начала расследование, чтобы установить причину его смерти.
Группа бойцов 73-го центра ССО погибла в бою во время боевого задания
Украинские военнослужащие 73-го морского центра специальных операций погибли в бою во время эвакуации сил после выполнения задания против российских оккупантов.
рф распространяет фейковую новость о планах Польши аннексировать территории Украины
рф распространяет "новость" о том, что Польша планирует аннексировать западные части украинских территорий, чтобы спровоцировать конфликт между странами.
Сенат Франции включил право на аборт в конституцию
Сенат Франции проголосовал за включение права на аборт в конституцию страны.
Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия в Украину, в частности средств противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, во время встреч с чешскими парламентскими лидерами.