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Бельгия даст 200 млн на чешскую инициативу по передаче Украине снарядов: Зеленский поблагодарил

Бельгия даст 200 млн на чешскую инициативу по передаче Украине снарядов: Зеленский поблагодарил

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 15:09  •  8299 просмотра

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Бельгия выделит 200 миллионов евро на финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы, о чем объявил бельгийский премьер-министр и поблагодарил Президент Зеленский.

Бельгия выделит 200 миллионов евро для финансирования чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы. Об этом сообщил бельгийский премьер Александр де Кроо, передает УНН.

Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, которые Украина приносит ежедневно. Но мы можем дать Президенту Зеленскому то, что он просил - больше боеприпасов, чтобы отразить российского агрессора. Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов €

- написал Александр де Кроо в соцсети X.

По его словам, в Украину поступит боеприпасов  уже в следующие недели.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию за решение профинансировать дополнительные артиллерийские боеприпасы для Украины.

"Мы очень ценим наше партнерство с Бельгией и ценим понимание нашими партнерами актуальности наших оборонных потребностей. Такие решительные и своевременные действия - именно то, что нам нужно для защиты свободы в Украине и всей нашей Европе", - написал Зеленский в соцсети X.

"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы27 февраля 2024, 08:00 • 25026 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
belgiyaБельгия
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Бельгія дасть 200 млн на чеську ініціативу щодо передачі Україні снарядів: Зеленський подякував
Belgium will give 200 million for Czech initiative to transfer shells to Ukraine: Zelensky thanked
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