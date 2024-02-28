Бельгія дасть 200 млн на чеську ініціативу щодо передачі Україні снарядів: Зеленський подякував
Київ • УНН
Бельгія виділить 200 мільйонів євро на фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи, про що оголосив бельгійський прем'єр-міністр і подякував Президент Зеленський.
Бельгія виділить 200 мільйонів євро для фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи. Про це повідомив бельгійський прем’єр Александр де Кроо, передає УНН.
Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня. Але ми можемо дати Президенту Зеленському те, що він просив – більше боєприпасів, щоб відбити російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів €
За його словами, в Україну надійде боєприпасів вже наступними тижнями.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський подякував Бельгії за рішення профінансувати додаткові артилерійські боєприпаси для України.
"Ми дуже цінуємо наше партнерство з Бельгією та цінуємо розуміння нашими партнерами актуальності наших оборонних потреб. Такі рішучі та своєчасні дії – саме те, що нам потрібно для захисту свободи в Україні та всій нашій Європі", - написав Зеленський у соцмережі X.
"15 країн готові приєднатися": прем'єр Чехії заявив про підтримку плану закуповувати боєприпаси для України за межами Європи27.02.24, 10:00 • 28091 перегляд