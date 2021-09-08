Добровільне декларування та віртуальні активи: порядок денний Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. На пленарному засіданні 8 вересня Верховна Рада у другому читанні планує розглянути законопроекти № 3637 “Про віртуальні активи” та № 5154 щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами. Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту, передає УНН.
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Таким чином, народні депутати у другому читанні планують розглянути проект закону № 3637 “Про віртуальні активи”, та № 5154 щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами.
Також народні депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроект № 5454 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину”, який передбачає врегулювання питання зупинення перебігу строків звернення за отриманням адміністративних послуг, у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину, який впроваджений для запобігання поширення коронавірусної хвороби.
Також Рада розгляне законопроекти: № 5002 “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; № 5464 “Про внесення змін до Закону України „Про альтернативні види палива“ щодо розвитку виробництва біометану”; № 5091 “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”.
У повторному першому читанні Рада планує розглянути законопроект № 5202-Д “Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель”.
Одразу після пленарного засідання відбудеться позачергове, на ньому розглянуть одне питання — проект постанови № 5380 “Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)”.
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Як інформував УНН, Україна вже зверталась раніше щодо статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО— і отримувала відмову.
“Поки що, до цього моменту, США на такі кроки не наважувались і, думаю що найближчим часом теж на це не підуть. Тим не менш, своєрідним замінником цього статусу є так звана оборонна угода України і США”, — заявляв співрозмовник УНН.