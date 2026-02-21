$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 8170 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 11036 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 16780 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 19244 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19731 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22444 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40344 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14705 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20890 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Дубаї

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Еліна Світоліна здобула перемогу над Коко Гауфф у півфіналі турніру WTA 1000 у Дубаї з рахунком 6:4, 6:7, 6:4. Вона зіграє у фіналі проти Джессіки Пегули.

Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Дубаї
Фото: AP

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула напружену перемогу над американкою Коко Гауфф у півфіналі престижних змагань у Дубаї та вийшла у фінал турніру. Про це пише УНН.

Деталі

Поєдинок тривав три години та завершився з рахунком 6:4, 6:7, 6:4 на користь українки. Для Світоліної цей вихід у фінал став третім в кар’єрі на цьому турнірі після тріумфальних виступів у 2017 та 2018 роках.

Борися, як Україна

– такий напис залишила Еліна на камері після завершення виснажливого матчу.

Вирішальний поєдинок за титул відбудеться проти іншої представниці США – Джессіки Пегули. Еліна продемонструвала неймовірну стійкість у другому сеті, де попри втрачені матчболи, змогла втримати ініціативу та дотиснути суперницю у фінальній партії.

Перемога дозволила українці суттєво покращити свої позиції у світовому рейтингу перед наступними великими стартами сезону.

Українка Світоліна стала дев'ятою ракеткою світу09.02.26, 10:47 • 3448 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
Війна в Україні
Дубай
Сполучені Штати Америки
Україна