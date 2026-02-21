Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Дубаї

Фото: AP

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула напружену перемогу над американкою Коко Гауфф у півфіналі престижних змагань у Дубаї та вийшла у фінал турніру. Про це пише УНН.

Деталі

Поєдинок тривав три години та завершився з рахунком 6:4, 6:7, 6:4 на користь українки. Для Світоліної цей вихід у фінал став третім в кар’єрі на цьому турнірі після тріумфальних виступів у 2017 та 2018 роках.

Борися, як Україна – такий напис залишила Еліна на камері після завершення виснажливого матчу.

Вирішальний поєдинок за титул відбудеться проти іншої представниці США – Джессіки Пегули. Еліна продемонструвала неймовірну стійкість у другому сеті, де попри втрачені матчболи, змогла втримати ініціативу та дотиснути суперницю у фінальній партії.

Перемога дозволила українці суттєво покращити свої позиції у світовому рейтингу перед наступними великими стартами сезону.

