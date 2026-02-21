Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае

Фото: AP

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала напряженную победу над американкой Коко Гауфф в полуфинале престижных соревнований в Дубае и вышла в финал турнира. Об этом пишет УНН.

Детали

Поединок длился три часа и завершился со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу украинки. Для Свитолиной этот выход в финал стал третьим в карьере на этом турнире после триумфальных выступлений в 2017 и 2018 годах.

Борись, как Украина – такую надпись оставила Элина на камере после завершения изнурительного матча.

Решающий поединок за титул состоится против другой представительницы США – Джессики Пегулы. Элина продемонстрировала невероятную стойкость во втором сете, где, несмотря на упущенные матчболы, смогла удержать инициативу и дожать соперницу в финальной партии.

Победа позволила украинке существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге перед следующими крупными стартами сезона.

