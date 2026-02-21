Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае

$43.270.03
19:44 • 4798 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 8274 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 11073 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 16837 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 19274 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19759 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22480 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40405 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14720 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20896 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршик
20 февраля, 12:35 • 11457 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны
20 февраля, 13:28 • 15184 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
20 февраля, 13:32 • 21706 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа
20 февраля, 15:31 • 9306 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
19:21 • 3644 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
20 февраля, 13:32 • 21738 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
20 февраля, 11:49 • 31458 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40405 просмотра
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40405 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
19 февраля, 14:22 • 62087 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 98317 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Крис Мартин
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Харьков
Константиновка
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
20:02 • 2362 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
19:21 • 3692 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны
20 февраля, 13:28 • 15212 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИ
20 февраля, 08:31 • 38780 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС
20 февраля, 06:37 • 41330 просмотра
Техника
Отопление
Старлинк
Социальная сеть
Фильм

Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Элина Свитолина одержала победу над Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае со счетом 6:4, 6:7, 6:4. Она сыграет в финале против Джессики Пегулы.

Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае
Фото: AP

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала напряженную победу над американкой Коко Гауфф в полуфинале престижных соревнований в Дубае и вышла в финал турнира. Об этом пишет УНН.

Детали

Поединок длился три часа и завершился со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу украинки. Для Свитолиной этот выход в финал стал третьим в карьере на этом турнире после триумфальных выступлений в 2017 и 2018 годах.

Борись, как Украина

– такую надпись оставила Элина на камере после завершения изнурительного матча.

Решающий поединок за титул состоится против другой представительницы США – Джессики Пегулы. Элина продемонстрировала невероятную стойкость во втором сете, где, несмотря на упущенные матчболы, смогла удержать инициативу и дожать соперницу в финальной партии.

Победа позволила украинке существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге перед следующими крупными стартами сезона.

Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира09.02.26, 10:47 • 3448 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Война в Украине
Дубай
Соединённые Штаты
Украина