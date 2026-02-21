Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае
Киев • УНН
Элина Свитолина одержала победу над Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае со счетом 6:4, 6:7, 6:4. Она сыграет в финале против Джессики Пегулы.
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала напряженную победу над американкой Коко Гауфф в полуфинале престижных соревнований в Дубае и вышла в финал турнира. Об этом пишет УНН.
Детали
Поединок длился три часа и завершился со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу украинки. Для Свитолиной этот выход в финал стал третьим в карьере на этом турнире после триумфальных выступлений в 2017 и 2018 годах.
Борись, как Украина
Решающий поединок за титул состоится против другой представительницы США – Джессики Пегулы. Элина продемонстрировала невероятную стойкость во втором сете, где, несмотря на упущенные матчболы, смогла удержать инициативу и дожать соперницу в финальной партии.
Победа позволила украинке существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге перед следующими крупными стартами сезона.
Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира09.02.26, 10:47 • 3448 просмотров