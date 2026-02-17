$43.170.07
Ексзаступника міністра судитимуть за незапущену систему E-social за 23,7 млн грн

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1916 перегляди

Колишнього заступника міністра соціальної політики судитимуть за службову недбалість. Його звинувачують у підписанні контракту на 23,7 млн грн для системи "E-social", яку так і не запустили.

Ексзаступника міністра судитимуть за незапущену систему E-social за 23,7 млн грн

Колишнього заступника міністра соціальної політики судитимуть за контракт на 23,7 млн грн для системи "E-social", яку так і не запустили, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині працює радником міністра соціальної політики України

- повідомили у прокуратурі.

Колишньому заступнику міністра повідомили про підозру у листопаді 2025 року. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України, редакція до 01.07.2020).

У листопаді 2025 року джерела повідомляли УНН, що йдеться про Миколу Шамбіра, звільненого з посади заступника міністра соціальної політики України у вересні 2019 року.

Суть справи

Установлено, що у 2018 році міністерство та консорціум із чотирьох компаній уклали договір на створення програмного забезпечення "E-social" – єдиної системи для інформації про соціальні виплати, пільги та субсидії.

У 2018-2019 роках розробнику сплатили майже 23,7 млн грн. "Разом з тим, програмний продукт не відповідав вимогам законодавства, був недороблений, і систему так і не ввели в експлуатацію", - вказали у прокуратурі.

У 2021 році дію договору припинили. У 2024 році висновок Державної аудиторської служби України підтвердив, що договір було укладено з порушеннями, які мали стати підставою для відхилення пропозиції консорціуму ще на етапі тендера.

Судово-економічна експертиза встановила збитки державі на суму майже 23,7 млн грн. Кошти на програму надав Світовий банк у межах проєкту модернізації системи соціальної підтримки населення України. Повернення цих коштів Україна має здійснити з відсотками.

Юлія Шрамко

