Ексзаступника міністра судитимуть за незапущену систему E-social за 23,7 млн грн
Київ • УНН
Колишнього заступника міністра соціальної політики судитимуть за службову недбалість. Його звинувачують у підписанні контракту на 23,7 млн грн для системи "E-social", яку так і не запустили.
Колишнього заступника міністра соціальної політики судитимуть за контракт на 23,7 млн грн для системи "E-social", яку так і не запустили, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який нині працює радником міністра соціальної політики України
Колишньому заступнику міністра повідомили про підозру у листопаді 2025 року. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України, редакція до 01.07.2020).
У листопаді 2025 року джерела повідомляли УНН, що йдеться про Миколу Шамбіра, звільненого з посади заступника міністра соціальної політики України у вересні 2019 року.
Суть справи
Установлено, що у 2018 році міністерство та консорціум із чотирьох компаній уклали договір на створення програмного забезпечення "E-social" – єдиної системи для інформації про соціальні виплати, пільги та субсидії.
У 2018-2019 роках розробнику сплатили майже 23,7 млн грн. "Разом з тим, програмний продукт не відповідав вимогам законодавства, був недороблений, і систему так і не ввели в експлуатацію", - вказали у прокуратурі.
У 2021 році дію договору припинили. У 2024 році висновок Державної аудиторської служби України підтвердив, що договір було укладено з порушеннями, які мали стати підставою для відхилення пропозиції консорціуму ще на етапі тендера.
Судово-економічна експертиза встановила збитки державі на суму майже 23,7 млн грн. Кошти на програму надав Світовий банк у межах проєкту модернізації системи соціальної підтримки населення України. Повернення цих коштів Україна має здійснити з відсотками.