Экс-замминистра будут судить за незапущенную систему E-social за 23,7 млн грн
Киев • УНН
Бывшего заместителя министра социальной политики будут судить за служебную халатность. Его обвиняют в подписании контракта на 23,7 млн грн для системы "E-social", которую так и не запустили.
Бывшего заместителя министра социальной политики будут судить за контракт на 23,7 млн грн для системы "E-social", которую так и не запустили, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра социальной политики, который сейчас работает советником министра социальной политики Украины
Бывшему заместителю министра сообщили о подозрении в ноябре 2025 года. Ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины, редакция до 01.07.2020).
В ноябре 2025 года источники сообщали УНН, что речь идет о Николае Шамбире, уволенном с должности заместителя министра социальной политики Украины в сентябре 2019 года.
Суть дела
Установлено, что в 2018 году министерство и консорциум из четырех компаний заключили договор на создание программного обеспечения "E-social" – единой системы для информации о социальных выплатах, льготах и субсидиях.
В 2018-2019 годах разработчику оплатили почти 23,7 млн грн. "Вместе с тем, программный продукт не соответствовал требованиям законодательства, был недоработан, и систему так и не ввели в эксплуатацию", - указали в прокуратуре.
В 2021 году действие договора прекратили. В 2024 году заключение Государственной аудиторской службы Украины подтвердило, что договор был заключен с нарушениями, которые должны были стать основанием для отклонения предложения консорциума еще на этапе тендера.
Судебно-экономическая экспертиза установила ущерб государству на сумму почти 23,7 млн грн. Средства на программу предоставил Всемирный банк в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения Украины. Возврат этих средств Украина должна осуществить с процентами.