Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Экс-замминистра будут судить за незапущенную систему E-social за 23,7 млн грн

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Бывшего заместителя министра социальной политики будут судить за служебную халатность. Его обвиняют в подписании контракта на 23,7 млн грн для системы "E-social", которую так и не запустили.

Экс-замминистра будут судить за незапущенную систему E-social за 23,7 млн грн

Бывшего заместителя министра социальной политики будут судить за контракт на 23,7 млн грн для системы "E-social", которую так и не запустили, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра социальной политики, который сейчас работает советником министра социальной политики Украины

- сообщили в прокуратуре.

Бывшему заместителю министра сообщили о подозрении в ноябре 2025 года. Ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины, редакция до 01.07.2020).

В ноябре 2025 года источники сообщали УНН, что речь идет о Николае Шамбире, уволенном с должности заместителя министра социальной политики Украины в сентябре 2019 года.

Суть дела

Установлено, что в 2018 году министерство и консорциум из четырех компаний заключили договор на создание программного обеспечения "E-social" – единой системы для информации о социальных выплатах, льготах и субсидиях.

В 2018-2019 годах разработчику оплатили почти 23,7 млн грн. "Вместе с тем, программный продукт не соответствовал требованиям законодательства, был недоработан, и систему так и не ввели в эксплуатацию", - указали в прокуратуре.

В 2021 году действие договора прекратили. В 2024 году заключение Государственной аудиторской службы Украины подтвердило, что договор был заключен с нарушениями, которые должны были стать основанием для отклонения предложения консорциума еще на этапе тендера.

Судебно-экономическая экспертиза установила ущерб государству на сумму почти 23,7 млн грн. Средства на программу предоставил Всемирный банк в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения Украины. Возврат этих средств Украина должна осуществить с процентами.

Юлия Шрамко

