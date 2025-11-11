Підписав акти на програму, яка не запрацювала: ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у розтраті понад 23 млн грн держкоштів

Колишньому заступнику міністра соціальної політики, який нині обіймає посаду радника Міністра соціальної політики України, повідомлено про підозру у службовій недбалості. Йому інкримінують підписання актів на оплату розробки державної системи "E-social", яка так і не запрацювала.

Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними джерелами УНН, йдеться про Миколу Шамбіра, звільненого з посади заступника міністра соціальної політики України у вересні 2019 року.

Слідство встановило, що у 2018 році Мінсоцполітики уклало договір із консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, іка мала об’єднати всі дані про соціальні виплати, пільги та субсидії.

Вартість контракту склала понад $3,3 млн. У 2018–2019 років підрядникам перерахували майже 23,7 млн грн бюджетних коштів.

Водночас, програма виявилася непридатною для використання - вона не відповідала вимогам законодавства й не могла працювати з державними реєстрами. Тож, у 2021 році договір розірвали.

Своєю чергою, аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору.

Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн. Кошти на створення "E-social" надавав Світовий банк у межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

Дії посадовця кваліфіковано як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України в редакції, чинній до 01.07.2020).

Розслідування проводить ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та за оперативного супроводу Департаменту кібербезпеки СБУ.

Довідково про "E-social"

Положення про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-social) Уряд затвердив улітку 2019 року. Тоді Мінсоцполітики було доручено не лише створити "E-social", а й наповнити до 30 вересня 2020 року базу інформацією, яка наявна в інших інформаційних системах, що використовують структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. Запустити в роботу "E-social" мали з 1 жовтня 2020 року.

Планувалося, що систему мали би використовувати під час надання, призначення та виплати соцпідтримки. Згідно з Постановою № 676, передбачалося, що через цю систему можна буде здійснювати електронну подачу документів з допомогою електронного цифрового підпису. Очікувалося, що завдяки "E-social" громадяни зможуть оформлювати та керувати наданням їм усіх видів соціальної підтримки (в тому числі соціальні послуги, адресна допомога ВПО, субсидії, тощо).