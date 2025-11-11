Підписав акти на програму, яка не запрацювала: ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у розтраті понад 23 млн грн держкоштів

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10541 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26673 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34970 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52265 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33834 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50349 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41361 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22943 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24850 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26281 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52264 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45829 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50349 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41361 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94114 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5862 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29998 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35264 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60962 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136949 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Підписав акти на програму, яка не запрацювала: ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у розтраті понад 23 млн грн держкоштів

Київ • УНН

 • 2390 перегляди

Ексзаступнику міністра соціальної політики повідомлено про підозру у службовій недбалості через підписання актів на оплату розробки непрацюючої системи "E-social". Державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн, які доведеться повернути Світовому банку.

Підписав акти на програму, яка не запрацювала: ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у розтраті понад 23 млн грн держкоштів

Колишньому заступнику міністра соціальної політики, який нині обіймає посаду радника Міністра соціальної політики України, повідомлено про підозру у службовій недбалості. Йому інкримінують підписання актів на оплату розробки державної системи "E-social", яка так і не запрацювала.

Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними джерелами УНН, йдеться про Миколу Шамбіра, звільненого з посади заступника міністра соціальної політики України у вересні 2019 року.

Слідство встановило, що у 2018 році Мінсоцполітики уклало договір із консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, іка мала об’єднати всі дані про соціальні виплати, пільги та субсидії.

Вартість контракту склала понад $3,3 млн. У 2018–2019 років підрядникам перерахували майже 23,7 млн грн бюджетних коштів.

Водночас, програма виявилася непридатною для використання - вона не відповідала вимогам законодавства й не могла працювати з державними реєстрами. Тож, у 2021 році договір розірвали.

Своєю чергою, аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору.

Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн. Кошти на створення "E-social" надавав Світовий банк у межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

Дії посадовця кваліфіковано як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України в редакції, чинній до 01.07.2020).

Розслідування проводить ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та за оперативного супроводу Департаменту кібербезпеки СБУ.  

Довідково про "E-social"

Положення про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-social) Уряд затвердив улітку 2019 року. Тоді Мінсоцполітики було доручено не лише створити "E-social", а й наповнити до 30 вересня 2020 року базу інформацією, яка наявна в інших інформаційних системах, що використовують структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. Запустити в роботу "E-social" мали з 1 жовтня 2020 року.

Планувалося, що систему мали би використовувати під час надання, призначення та виплати соцпідтримки. Згідно з Постановою № 676, передбачалося, що через цю систему можна буде здійснювати електронну подачу документів з допомогою електронного цифрового підпису. Очікувалося, що завдяки "E-social" громадяни зможуть оформлювати та керувати наданням їм усіх видів соціальної підтримки (в тому числі соціальні послуги, адресна допомога ВПО, субсидії, тощо).

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Державний бюджет
Міністерство соціальної політики України
Світовий банк
Служба безпеки України
Україна