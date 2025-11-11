Подписал акты на программу, которая не заработала: экс-заместителя министра соцполитики подозревают в растрате более 23 млн грн госсредств

Бывшему заместителю министра социальной политики, который сейчас занимает должность советника Министра социальной политики Украины, сообщено о подозрении в служебной халатности. Ему инкриминируют подписание актов на оплату разработки государственной системы "E-social", которая так и не заработала.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о Николае Шамбире, уволенном с должности заместителя министра социальной политики Украины в сентябре 2019 года.

Следствие установило, что в 2018 году Минсоцполитики заключило договор с консорциумом четырех компаний на создание электронной платформы, которая должна была объединить все данные о социальных выплатах, льготах и субсидиях.

Стоимость контракта составила более $3,3 млн. В 2018–2019 годах подрядчикам перечислили почти 23,7 млн грн бюджетных средств.

В то же время, программа оказалась непригодной для использования - она не соответствовала требованиям законодательства и не могла работать с государственными реестрами. Поэтому, в 2021 году договор расторгли.

В свою очередь, аудиторы Государственной аудиторской службы в 2024 году подтвердили: тендер провели с нарушениями, а предложение компаний нужно было отклонить еще на этапе отбора.

Экспертиза подтвердила, что государству нанесен ущерб на почти 23,7 млн грн. Средства на создание "E-social" предоставлял Всемирный банк в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Теперь эти деньги Украина должна вернуть с процентами.

Действия должностного лица квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины в редакции, действовавшей до 01.07.2020).

Расследование проводит ГУ НП в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и при оперативном сопровождении Департамента кибербезопасности СБУ.

Справка о "E-social"

Положение о Единой информационно-аналитической системе управления социальной поддержкой населения Украины (E-social) Правительство утвердило летом 2019 года. Тогда Минсоцполитики было поручено не только создать "E-social", но и наполнить до 30 сентября 2020 года базу информацией, имеющейся в других информационных системах, используемых структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения. Запустить в работу "E-social" должны были с 1 октября 2020 года.

Планировалось, что систему должны были использовать при предоставлении, назначении и выплате соцподдержки. Согласно Постановлению № 676, предполагалось, что через эту систему можно будет осуществлять электронную подачу документов с помощью электронной цифровой подписи. Ожидалось, что благодаря "E-social" граждане смогут оформлять и управлять предоставлением им всех видов социальной поддержки (в том числе социальные услуги, адресная помощь ВПЛ, субсидии и т.д.).