Эксклюзив
14:28 • 8310 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10955 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 17974 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17917 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17790 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22573 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24601 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27541 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64458 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76677 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Графики отключений электроэнергии
Подписал акты на программу, которая не заработала: экс-заместителя министра соцполитики подозревают в растрате более 23 млн грн госсредств

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Экс-заместителю министра социальной политики сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подписания актов на оплату разработки неработающей системы "E-social". Государству нанесен ущерб на почти 23,7 млн грн, которые придется вернуть Всемирному банку.

Подписал акты на программу, которая не заработала: экс-заместителя министра соцполитики подозревают в растрате более 23 млн грн госсредств

Бывшему заместителю министра социальной политики, который сейчас занимает должность советника Министра социальной политики Украины, сообщено о подозрении в служебной халатности. Ему инкриминируют подписание актов на оплату разработки государственной системы "E-social", которая так и не заработала.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о Николае Шамбире, уволенном с должности заместителя министра социальной политики Украины в сентябре 2019 года.

Следствие установило, что в 2018 году Минсоцполитики заключило договор с консорциумом четырех компаний на создание электронной платформы, которая должна была объединить все данные о социальных выплатах, льготах и субсидиях.

Стоимость контракта составила более $3,3 млн. В 2018–2019 годах подрядчикам перечислили почти 23,7 млн грн бюджетных средств.

В то же время, программа оказалась непригодной для использования - она не соответствовала требованиям законодательства и не могла работать с государственными реестрами. Поэтому, в 2021 году договор расторгли.

В свою очередь, аудиторы Государственной аудиторской службы в 2024 году подтвердили: тендер провели с нарушениями, а предложение компаний нужно было отклонить еще на этапе отбора.

Экспертиза подтвердила, что государству нанесен ущерб на почти 23,7 млн грн. Средства на создание "E-social" предоставлял Всемирный банк в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Теперь эти деньги Украина должна вернуть с процентами.

Действия должностного лица квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины в редакции, действовавшей до 01.07.2020).

Расследование проводит ГУ НП в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и при оперативном сопровождении Департамента кибербезопасности СБУ.

Справка о "E-social"

Положение о Единой информационно-аналитической системе управления социальной поддержкой населения Украины (E-social) Правительство утвердило летом 2019 года. Тогда Минсоцполитики было поручено не только создать "E-social", но и наполнить до 30 сентября 2020 года базу информацией, имеющейся в других информационных системах, используемых структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения. Запустить в работу "E-social" должны были с 1 октября 2020 года.

Планировалось, что систему должны были использовать при предоставлении, назначении и выплате соцподдержки. Согласно Постановлению № 676, предполагалось, что через эту систему можно будет осуществлять электронную подачу документов с помощью электронной цифровой подписи. Ожидалось, что благодаря "E-social" граждане смогут оформлять и управлять предоставлением им всех видов социальной поддержки (в том числе социальные услуги, адресная помощь ВПЛ, субсидии и т.д.).

Лилия Подоляк

