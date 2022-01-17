Експрезидент Гвінеї Конде вилетів за кордон для надання медичної допомоги

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 5931 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 53984 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 126378 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 190528 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185702 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208168 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195860 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151515 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152739 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173150 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 133248 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174899 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112208 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65975 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 38291 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 464767 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307936 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 371167 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 483338 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112208 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174899 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123715 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158923 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182244 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Експрезидент Гвінеї Конде вилетів за кордон для надання медичної допомоги

Експрезидент Гвінеї Конде вилетів за кордон для надання медичної допомоги

Київ • УНН

 • 8901 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Колишній президент Гвінеї Альфа Конде залишив країну для лікування в Об'єднаних Арабських Еміратах, провівши більше чотирьох місяців під вартою військової хунти, що скинула його. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Жодних подробиць про його діагноз не повідомлялося, хоча свідки в аеропорту столиці Конакрі підтвердили, що літак 83-річного колишнього президента прямував до Абу-Дабі.

Негайного підтвердження від перехідного уряду, очолюваного хунтою, не надходило, хоча офіційні особи оголосили раніше цього місяця, що Конде не в доброму здоров'ї і незабаром вирушить за кордон на лікування.

Контекст

Відставка Конде у вересні відбулася менш як через рік після того, як він балотувався і виграв третій термін, незважаючи на масові протести. Експрезидент підтримав конституційний референдум, відхиливши правила обмеження терміну повноважень, щоб це зробити.

Регіональний блок, відомий як ECOWAS, та інші члени міжнародного співтовариства закликали до негайного звільнення Конде з того часу, як він був затриманий у ході вересневого перевороту, який скинув його після більш ніж десятирічного перебування при владі.

Але нові військові правителі Гвінеї заприсяглися, що Конде не дозволять покинути країну і шукати вигнання. Регіональні лідери Західної Африки запровадили заборону поїздок після того, як хунта не змогла його звільнити. Фінансові активи лідерів хунти також заморожені.

Доповнення

Конде прийшов до влади у 2010 році під час перших демократичних виборів у країні після здобуття незалежності від Франції у 1958 році. На той час були сподівання, що його президентство переверне сторінку після десятиліть диктатури та корумпованого правління в Гвінеї, батьківщині мінеральних багатств, у тому числі світових найбільших запасів бокситів.

Проте спроба Конде продовжити своє правління викликала бурхливі демонстрації тих, хто заявив, що він порушив правило про обмеження термінів повноважень на свою користь. Зрештою, у жовтні 2020 року він виграв ще один п'ятирічний термін, але у вересні наступного року його повалили на посаді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84