Експрезидент Гвінеї Конде вилетів за кордон для надання медичної допомоги

Деталі

Жодних подробиць про його діагноз не повідомлялося, хоча свідки в аеропорту столиці Конакрі підтвердили, що літак 83-річного колишнього президента прямував до Абу-Дабі.

Негайного підтвердження від перехідного уряду, очолюваного хунтою, не надходило, хоча офіційні особи оголосили раніше цього місяця, що Конде не в доброму здоров'ї і незабаром вирушить за кордон на лікування.

Контекст

Відставка Конде у вересні відбулася менш як через рік після того, як він балотувався і виграв третій термін, незважаючи на масові протести. Експрезидент підтримав конституційний референдум, відхиливши правила обмеження терміну повноважень, щоб це зробити.

Регіональний блок, відомий як ECOWAS, та інші члени міжнародного співтовариства закликали до негайного звільнення Конде з того часу, як він був затриманий у ході вересневого перевороту, який скинув його після більш ніж десятирічного перебування при владі.

Але нові військові правителі Гвінеї заприсяглися, що Конде не дозволять покинути країну і шукати вигнання. Регіональні лідери Західної Африки запровадили заборону поїздок після того, як хунта не змогла його звільнити. Фінансові активи лідерів хунти також заморожені.

Доповнення

Конде прийшов до влади у 2010 році під час перших демократичних виборів у країні після здобуття незалежності від Франції у 1958 році. На той час були сподівання, що його президентство переверне сторінку після десятиліть диктатури та корумпованого правління в Гвінеї, батьківщині мінеральних багатств, у тому числі світових найбільших запасів бокситів.

Проте спроба Конде продовжити своє правління викликала бурхливі демонстрації тих, хто заявив, що він порушив правило про обмеження термінів повноважень на свою користь. Зрештою, у жовтні 2020 року він виграв ще один п'ятирічний термін, але у вересні наступного року його повалили на посаді.