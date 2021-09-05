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Гвінея: солдати оголосили про переворот, уряд заперечує

Київ • УНН

 • 30573 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Гвінейський спецназ оголосив про захоплення президента Альфа Конде, але міністр оборони країни запевняє, що напад на президентське крісло "відбито". Про це інформує УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"Після приходу президента, який зараз з нами..., ми вирішили розпустити діючу Конституцію, розпустити інститути; ми також вирішили розпустити уряд і закрити сухопутні і повітряні кордони", - сказав один з путчистів у військовій формі і зі зброєю в руках.

Деталі

Путчисти, випустили відео, на якому президент Конде знаходиться в їхніх руках. Вони запитують його, чи не піддавався він жорстокому поводженню, і Альфа Конде в джинсах і сорочці на дивані відмовляється їм відповідати.

pic.twitter.com/C84mCRSdej

— (@JonNuggets) September 5, 2021

Зі свого боку, Міністерство оборони заявило в своїй заяві, що "повстанці посіяли страх" в Конакрі, перш ніж взяли курс на президентський палац, але що "президентська охорона за підтримки сил оборони і сил безпеки, лоялістів і республіканців, стримали загрозу і відтиснули групу нападників".

Доповнення

У столиці Гвінеї Конакрі приблизно о 8 годині ранку за місцевим часом почалася стрілянина. Це сталося після того, як в місто в'їхали колони автомобілів з солдатами. Як повідомляють місцеві ЗМІ, сильні постріли з автоматичної зброї було чутно в діловому та адміністративному районах міста.

У Гвінеї назвали стрілянину в Конакрі спробою державного перевороту. У заколоті беруть участь групи урядового спецназу (GPS) - це елітний підрозділ гвінейської армії.

Очолює GPS полковник Мамаду Думбуя. Раніше він був легіонером французької армії, а в 2018-му був відкликаний до Гвінеї для керівництва щойно створеним спецназом.

Солдати закликають місцевих жителів залишатися вдома.

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