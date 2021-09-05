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Гвинея: солдаты объявили о перевороте, правительство отрицает

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Гвинейский спецназ объявил о захвате президента Альфа Конде, но министр обороны страны уверяет, что нападение на президентское кресло "отражено". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"После прихода президента, который сейчас с нами..., мы решили распустить действующую Конституцию, распустить институты, и мы также решили распустить правительство и закрыть сухопутные и воздушные границы", - сказал один из путчистов в военной форме и с оружием в руках.

Детали

Путчисты, выпустили видео, на котором президент Конде находится в их руках. Они спрашивают его, не подвергался ли он жестокому обращению, и Альфа Конде в джинсах и рубашке на диване отказывается им отвечать.

pic.twitter.com/C84mCRSdej

- (@JonNuggets) September 5, 2021

Со своей стороны, Министерство обороны заявило в своем заявлении, что "повстанцы посеяли страх" в Конакри, прежде чем взяли курс на президентский дворец, но "президентская охрана при поддержке сил обороны и сил безопасности, лоялистов и республиканцев, сдержали угрозу и оттеснили группу нападающих".

Дополнение

В столице Гвинеи Конакри примерно в 8 часов утра по местному времени началась стрельба. Это произошло после того, как в город въехали колонны автомобилей с солдатами. Как сообщают местные СМИ, сильные выстрелы из автоматического оружия было слышно в деловом и административном районах города.

В Гвинее назвали стрельбу в Конакри попыткой государственного переворота. В мятеже участвуют группы правительственного спецназа (GPS) - это элитное подразделение гвинейской армии.

Возглавляет GPS полковник Мамаду Думбуя. Ранее он был легионером французской армии, а в 2018-м был отозван в Гвинею для руководства только что созданным спецназом.

Солдаты призывают местных жителей оставаться дома.

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