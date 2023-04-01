Експорт зерна у цьому сезоні на 16% менший за торішній
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З початку поточного маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт 37,6 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
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За наведеними даними, станом на 31 березня, у 2022/23 маркетинговому році Україна експортувала 37,639 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 16,25% менше, ніж на аналогічну дату 2021/22 МР.
При цьому у березні експортовано 5,341 млн тонн зерна, що майже утричі більше, ніж за той же період торік.
Зокрема у 2022/23 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 12,880 млн тонн;
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- ячменю - 2,276 млн тонн;
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- жита - 17,5 тис. тонн;
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- кукурудзи - 22,163 млн тонн.
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Експорт борошна становив 115,5 тис. тонн.
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