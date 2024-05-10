Експорт українським морським коридором сягнув 45 млн тонн
Київ • УНН
За перші 9 місяців роботи Українського коридору майже 1600 суден експортували 45 мільйонів тонн вантажів, переважно української сільськогосподарської продукції, до 44 країн світу.
За перші 9 місяців роботи українського морського коридору майже 1600 суден експортували 45 мільйонів тонн вантажів, переважно сільськогосподарської продукції, до 44 країн світу. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у п'ятницю, пише УНН.
За майже 9 місяців функціонування Українського коридору майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів. Переважно це продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків
У міністерстві наголосили, що Україна попри все залишається топ експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки. "38 країн світу отримали понад 30 млн тонн продукції українських аграріїв", - додали у відомстві.
"На підході до портів ще 108 суден, які експортують понад 3 млн тонн вантажів", - вказали у міністерстві.
Українським коридором у Чорному морі скористались вже понад тисячу кораблів - посол США 10.03.24, 10:16 • 42815 переглядiв