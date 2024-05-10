Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн

За первые 9 месяцев работы украинского морского коридора почти 1600 судов экспортировали 45 миллионов тонн грузов, преимущественно сельскохозяйственной продукции, в 44 страны мира. Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в пятницу, пишет УНН.

За почти 9 месяцев функционирования Украинского коридора почти 1600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов. Преимущественно это продукция украинских аграриев для мировых продовольственных рынков - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что Украина, несмотря на все, остается топ-экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности. "38 стран мира получили более 30 млн тонн продукции украинских аграриев", - добавили в ведомстве.

"На подходе к портам еще 108 судов, которые экспортируют более 3 млн тонн грузов", - указали в министерстве.

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