Експерти МАГАТЕ стурбовані через потужні вибухи поблизу Запорізької АЕС, що пролунали цього тижня

Потужні вибухи на Запорізькій атомній електростанції, що досі окупована російськими терористами, зафіксували цього тижня експерти МАГАТЕ. Про це йдеться в офіційній заяві Генерального директора МАГАТЕ щодо ситуації в Україні, передає УНН.

Цього тижня на майданчику Запорізької атомної електростанції України (ЗАЕС) пролунали потужні вибухи, що підкреслило нагальну потребу в максимальній військовій стриманості, щоб зменшити небезпеку ядерної аварії, оскільки конфлікт наближається до третього року, – заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

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За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), їхні експерти, які нині працюють на ЗАЕС, повідомили, що протягом останнього тижня вони щодня чули вибухи. Зокрема й один увечері минулої п’ятниці, коли вибухнуло поблизу самої станції. У звіті також зауважили, що вчора також прогриміло кілька вибухів. Один із них також був надзвичайно гучним, що вказує на дуже близьке розташування до місця прильоту.

Я як і раніше глибоко стурбований ситуацією з ядерною безпекою та безпекою на найбільшій в Європі атомній електростанції, розташованій на передовій війни. У звітах наших експертів йдеться про можливі бойові дії неподалік від місця події. Я ще раз закликаю всі сторони суворо дотримуватися п’яти конкретних принципів захисту АЕС і уникати будь-яких нападів або військової діяльності, які можуть загрожувати ядерній безпеці та безпеці. – заявив генеральний директор Гроссі.

У лютому МАГАТЕ провело ротації на чотирьох АЕС України

У МАГАТЕ зауважили, що серед постійних ризиків ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається ЗАЕС, є те, що майданчик залишається без резервного живлення через три дні після того, як підключення до останньої лінії 330 кіловольт (кВ) було відключено через проблему, яка виникла з іншого боку річка Дніпро.

ЗАЕС все ще отримує електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки та безпеки, від своєї єдиної лінії 750 кіловольт (кВ), але наразі у неї немає резервних варіантів для живлення за межами майданчика. У ЗАЕС заявили, що український оператор електромережі повідомив, що відновлення лінії 330 кВ до майданчика не очікується раніше 1 березня.

Ця ситуація робить станцію дуже вразливою до подальших збоїв у постачанні електроенергії за межами майданчика. Важливо, щоб резервна лінія електроживлення знову стала доступною якомога швидше. – сказав генеральний директор Гроссі.

Раніше цього тижня команда МАГАТЕ відвідала електричну розподільчу станцію 750 кВ і помітила, що її статус не змінився з часу попереднього візиту минулого місяця. На додаток до єдиної лінії, яка залишається підключеною, команда побачила запасні частини для ремонту другої лінії з чотирьох ліній 750 кВ до війни. Однак починати ремонтні роботи на цій ділянці не планують через загрозу обстрілів.

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Моніторингова група МАГАТЕ також повідомили, що 19 лютого під час огляду шістьох головних кімнат управління в реакторах, їхню групу повідомили, що багато з присутнього експлуатаційного персоналу перебувають у процесі переходу зі своїх українських ліцензій на "дозволи", видані Ростехнаглядом, ядерним регулятором рф. Про добровільність/примусовість цих заходів не повідомлялось.

У МАГАТЕ також повідомили, що їхні групи, які дислоковані на інших українських АЕС – Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській – провели ротацію цього тижня. Групи повідомляють, що ці три об’єкти, а також Чорнобильський майданчик продовжують виконувати свою діяльність, незважаючи на часті повітряні тривоги, без повідомлень про проблеми з ядерною безпекою та охороною на цих майданчиках.

Зазначається, що на Чорнобильській АЕС група нещодавно спостерігала посилення військової активності (росіян – ред.).