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Эксперты МАГАТЭ обеспокоены из-за мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС, прозвучавших на этой неделе

Эксперты МАГАТЭ обеспокоены из-за мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС, прозвучавших на этой неделе

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 22:07  •  7222 просмотра

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Возле Запорожской атомной электростанции в Украине, которая все еще оккупирована российскими войсками, прогремели взрывы, что, по мнению экспертов МАГАТЭ, грозит потенциальной ядерной аварией.

Мощные взрывы на Запорожской атомной электростанции, которая до сих пор оккупирована российскими террористами, зафиксировали на этой неделе эксперты МАГАТЭ. Об этом говорится в официальном заявлении Генерального директора МАГАТЭ по ситуации в Украине, передает УНН.

На этой неделе на площадке Запорожской атомной электростанции Украины (ЗАЭС) прогремели мощные взрывы, что подчеркнуло настоятельную потребность в максимальной военной сдержанности, чтобы уменьшить опасность ядерной аварии, поскольку конфликт приближается к третьему году,

- заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Детали

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), их эксперты, которые сейчас работают на ЗАЭС, сообщили, что в течение последней недели они ежедневно слышали взрывы. В том числе и один вечером в прошлую пятницу, когда взорвалось вблизи самой станции. В отчете также отметили, что вчера также прогремело несколько взрывов. Один из них также был чрезвычайно громким, что указывает на очень близкое расположение к месту прилета.

Я по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией с ядерной безопасностью и безопасностью на крупнейшей в Европе атомной электростанции, расположенной на передовой войны. В отчетах наших экспертов говорится о возможных боевых действиях неподалеку от места происшествия. Я еще раз призываю все стороны строго придерживаться пяти конкретных принципов защиты АЭС и избегать любых нападений или военной деятельности, которые могут угрожать ядерной безопасности и безопасности. 

- заявил генеральный директор Гросси.

В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины22 февраля 2024, 09:18 • 23867 просмотров

В МАГАТЭ отметили, что среди постоянных рисков ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС, является то, что площадка остается без резервного питания через три дня после того, как подключение к последней линии 330 киловольт (кВ) было отключено из-за проблемы, которая возникла с другой стороны река Днепр.

ЗАЭС все еще получает электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности и безопасности, от своей единственной линии 750 киловольт (кВ), но пока у нее нет резервных вариантов для питания за пределами площадки. В ЗАЭС заявили, что украинский оператор электросети сообщил, что восстановление линии 330 кВ к площадке не ожидается ранее 1 марта.

Эта ситуация делает станцию очень уязвимой к дальнейшим сбоям в подаче электроэнергии за пределами площадки. Важно, чтобы резервная линия электропитания снова стала доступной как можно скорее. 

- сказал генеральный директор Гросси.

Ранее на этой неделе команда МАГАТЭ посетила электрическую распределительную станцию 750 кВ и заметила, что ее статус не изменился со времени предыдущего визита в прошлом месяце. В дополнение к единственной линии, которая остается подключенной, команда увидела запасные части для ремонта второй линии из четырех линий 750 кВ до войны. Однако начинать ремонтные работы на этом участке не планируют из-за угрозы обстрелов.

Дополнительно

Мониторинговая группа МАГАТЭ также сообщила, что 19 февраля во время осмотра шести главных комнат управления в реакторах, их группе сообщили, что многие из присутствующего эксплуатационного персонала находятся в процессе перехода со своих украинских лицензий на "разрешения", выданные Ростехнадзором, ядерным регулятором РФ. О добровольности/принудительности этих мер не сообщалось.

В МАГАТЭ также сообщили, что их группы, которые дислоцированы на других украинских АЭС - Ривненской, Хмельницкой и Южноукраинской - провели ротацию на этой неделе. Группы сообщают, что эти три объекта, а также Чернобыльская площадка продолжают выполнять свою деятельность, несмотря на частые воздушные тревоги, без сообщений о проблемах с ядерной безопасностью и охраной на этих площадках.

Отмечается, что на Чернобыльской АЭС группа недавно наблюдала усиление военной активности (россиян - ред.).

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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