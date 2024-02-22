В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины

В этом месяце на четырех украинских атомных электростанциях состоялись очередные ротации экспертов из Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ), пишет УНН.

Детали

В феврале 2024 года на ОП "Ривненская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" была успешно проведена двадцатая ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, на Чернобыльской АЭС состоялась 22-я ротация миссии МАГАТЭ.

Дополнение

В Государственной инспекции ядерного регулирования отметили, что постоянные миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга за состоянием безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине.

Напомним

Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.

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