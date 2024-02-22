В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины
Киев • УНН
В феврале четыре украинские атомные электростанции принимали очередную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии для мониторинга безопасности в условиях войны россии в Украине.
В этом месяце на четырех украинских атомных электростанциях состоялись очередные ротации экспертов из Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ), пишет УНН.
Детали
В феврале 2024 года на ОП "Ривненская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" была успешно проведена двадцатая ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии
Кроме того, на Чернобыльской АЭС состоялась 22-я ротация миссии МАГАТЭ.
Дополнение
В Государственной инспекции ядерного регулирования отметили, что постоянные миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга за состоянием безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине.
Напомним
Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.
Подготовка к запуску энергоблока №3 Хмельницкой АЭС почти завершена - Энергоатом16 февраля 2024, 19:35 • 33126 просмотров
В феврале МАГАТЭ провело ротации на четырех АЭС Украины
В феврале четыре украинские атомные электростанции принимали очередную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии для мониторинга безопасности в условиях войны россии в Украине.
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