Інспектори МАГАТЕ провели перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України
Київ • УНН
Представники МАГАТЕ провели інспекцію в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України, щоб переконатися у відсутності незадекларованої ядерної діяльності та відібрали проби навколишнього середовища.
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні здійснили перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України. Перевірка пройшла без зауважень, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання, пише УНН.
07 лютого 2024 року в Інституті ядерних досліджень НАН України проведено додатковий доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії відповідно до вимог статті 4.b.(i) Додаткового протоколу до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснювалась інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання
Як зазначається, інспектори хотіли переконатися у відсутності незаявленої ядерної діяльності та відібрати проби довкілля.
"Перевірка пройшла без зауважень", - вказали у відомстві.
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