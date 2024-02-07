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Інспектори МАГАТЕ провели перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України

Інспектори МАГАТЕ провели перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України

Київ • УНН

 • 21657 перегляди

Представники МАГАТЕ провели інспекцію в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України, щоб переконатися у відсутності незадекларованої ядерної діяльності та відібрали проби навколишнього середовища.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні здійснили перевірку в  Інституті ядерних досліджень НАН України. Перевірка пройшла без зауважень, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання, пише УНН

07 лютого 2024 року в Інституті ядерних досліджень НАН України проведено додатковий доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії відповідно до вимог статті 4.b.(i) Додаткового протоколу до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснювалась інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання

- йдеться у повідомленні Держатомрегулювання. 

Як зазначається, інспектори хотіли переконатися у відсутності незаявленої ядерної діяльності та відібрати проби довкілля.

"Перевірка пройшла без зауважень", - вказали у відомстві. 

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Тетяна Краєвська

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