Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины
Киев • УНН
Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня осуществили проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины. Проверка прошла без замечаний, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, пишет УНН.
07 февраля 2024 года в Институте ядерных исследований НАН Украины проведен дополнительный доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии в соответствии с требованиями статьи 4.b.(i) Дополнительного протокола к Соглашению о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка осуществлялась инспекторами Агентства при участии инспектора Госатомрегулирования
Как отмечается, инспекторы хотели убедиться в отсутствии незаявленной ядерной деятельности и отобрать пробы окружающей среды.
"Проверка прошла без замечаний", - указали в ведомстве.
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Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины
Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.
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