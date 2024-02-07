Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину

Министр иностранных дел ЕС призвал сделать три неотложных шага для увеличения поставок артиллерийских снарядов в Украину: долгосрочные контракты с оборонными компаниями, устранение регуляторных барьеров и переговоры по поставкам из третьих стран.