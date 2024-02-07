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Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 14:36  •  12088 просмотра

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Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня осуществили проверку в  Институте ядерных исследований НАН Украины. Проверка прошла без замечаний, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, пишет УНН

07 февраля 2024 года в Институте ядерных исследований НАН Украины проведен дополнительный доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии в соответствии с требованиями статьи 4.b.(i) Дополнительного протокола к Соглашению о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка осуществлялась инспекторами Агентства при участии инспектора Госатомрегулирования

- говорится в сообщении Госатомрегулирования. 

Как отмечается, инспекторы хотели убедиться в отсутствии незаявленной ядерной деятельности и отобрать пробы окружающей среды.

"Проверка прошла без замечаний", - указали в ведомстве. 

Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС07 февраль 2024, 14:26 • 13182 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Інспектори МАГАТЕ провели перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України
IAEA inspectors conducted an inspection at the Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
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Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

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