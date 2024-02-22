У лютому МАГАТЕ провело ротації на чотирьох АЕС України
Київ • УНН
У лютому чотири українські атомні електростанції приймали чергову ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії для моніторингу безпеки в умовах війни Росії в Україні.
Цього місяця на чотирьох українських атомних електростанціях відбулись чергові ротації експертів з Міжнародного агентства з атомної енергії. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ), пише УНН.
Деталі
У лютому 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено двадцяту ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії
Крім того, на Чорнобильській АЕС відбулася 22-га ротація місії МАГАТЕ.
Доповнення
У Державній інспекції ядерного регулювання зауважили, що постійні місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії росії в Україні.
Нагадаємо
Представники МАГАТЕ провели інспекцію в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України, щоб переконатися у відсутності незадекларованої ядерної діяльності та відібрали проби навколишнього середовища.
Підготовка до запуску енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершена - Енергоатом16.02.24, 21:35 • 35306 переглядiв