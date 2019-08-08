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Експерти розповіли про складності у "квотних" переговорах з ЄС

Експерти розповіли про складності у "квотних" переговорах з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Збільшення безмитних квот на експорт м’яса птиці, здебільшого курятини, з України до країн ЄС є безумовною перемогою для української сторони. Втім, переговори далися нелегко. Про це УНН повідомили в Асоціації "Союз птахівників України".

Там розповіли, що переговорний процес між Європейською Комісією і урядом України тривав понад рік, і результатом цього стало підписання компромісного рішення про збільшення обсягу основної квоти для України, яка сягатиме 70 тис. тонн з колишніх 20 тис. тонн.

"У пресі багато фахівців коментують цю тему, звинувачуючи уряд України у втраті можливостей виторгувати в ЄС вигідних преференцій у частині збільшення квот по інших товарних позиціях, що це рішення лише позитивне для однієї компанії, але при цьому людей, які знають глибоко тематику і складність переговорного процесу, - одиниці. Тому і виникають негативні резонанси на порожньому місці", - кажуть в Асоціації.

Експерти запевняють, що Україна взагалі могла втратити можливість збільшення квоти на м'ясо птиці через односторонній перегляд Європейською Комісією закріплених нормативно тлумачень до кодів митної класифікації, що привело б до фактичної декласифікації товару, що поставлявся з України під іншим кодом митної класифікації.

"В такому б випадку імпорт з України здійснювався б із застосуванням тарифної квоти, а поза її межами – із застосуванням високого фіксованого імпортного тарифу. Тому говорити, що Україна мала вигідну позицію в переговорному процесі – зайве, відповідно і висувати свої вимоги про збільшення квот по інших товарних позиціях українська сторона не мала змоги", - пояснили в Асоціації.

Профільні експерти розцінюють досягнені домовленості між Україною та ЄС як однозначну перемогу, яку очікували ще з 2014 року.

"Ми довго і планомірно працювали над тим, щоб існуючі квоти були переглянуті в сторону їх збільшення ще до термінів перегляду торгової частини ЗВТ. Це питання асоціація піднімала ще у 2014 році, коли тільки почала працювати торгова частина договору про ЗВТ з ЄС.

Вже тоді ми розуміли що обсяг квот, який був виділений саме на м'ясо птиці, не відповідає обсягам, які Україна готова поставляти на європейський ринок. Однак, тема збільшення квот не знаходила розуміння з боку Європейської Комісії, в цілому ЄС, тому що це занадто чутливий продукт для європейського ринку", - зауважили експерти.

Ситуація зрушила з місця у 2017 році, коли за кодом ТН "інші частини" Україна істотно збільшила експорт м’яса птиці до країн ЄС. Цей код не входить в обсяг квоти згідно з Угодою про зону вільної торгівлі та на нього існує нульова ставка мита.

"Представники Європейських торговельних асоціацій звернулися до Європейської Комісії з питанням про запобігання приросту показників торгівлі м’ясом птиці Україна – ЄС та виступили зі звинуваченням у бік українських експортерів про те, що українські виробники навмисно скористалися недосконалістю умов ПВЗВТ та Комбінованої номенклатури ЄС ("КН").

На нашу думку, таке твердження було абсолютно безпідставним, оскільки класифікаційні рішення, видані митними органами низки країн ЄС підтвердили, що українські виробники експортують свою продукцію за підпозиціями "0207 13 70" та "0207 14 70" абсолютно правомірно", - зазначили в Асоціації.

Зазначимо, тут мова йде про найбільшого виробника та експортера курятини в Україні - компанію "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, яка скористалася правовою лазівкою та врешті спровокувала Єврокомісію на збільшення квот для України, чим здобула, за даними міжнародної преси, велику торговельну перемогу над Брюсселем. Детально УНН повідомляв про це тут

Саме "фактор МХП" і призвів до компромісного рішення з ЄС, яке нині вигідне Україні.

"Дане рішення вигідне для України, оскільки при наступному перегляді торгової частини ПВЗВТ ми матимемо набагато кращі стартові позиції для ще подальшого збільшення квоти, а також для кожного підприємства-експортера м’яса птиці до країн ЄС, оскільки основна квота збільшилась на 50 тис.тонн, умови отримання квотних обсягів на європейському ринку рівні для всіх, і вони мають гарну нагоду для значного нарощування експорту власної продукції до ЄС", - резюмували в Асоціації.

Нагадаємо, 30 липня в Міністерстві економічного розвитку повідомили про досягнення домовленості з ЄС про поступове збільшення квот для українських експортерів м'яса птиці з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн.

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