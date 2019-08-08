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Эксперты рассказали о сложностях в "квотных" переговорах с ЕС

Эксперты рассказали о сложностях в "квотных" переговорах с ЕС

Киев  •  УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Увеличение беспошлинных квот на экспорт мяса птицы, в основном курятины, из Украины в страны ЕС является безусловной победой для украинской стороны. Впрочем, переговоры дались нелегко. Об этом УНН сообщили в Ассоциации "Союз птицеводов Украины".

Там рассказали, что переговорный процесс между Европейской Комиссией и правительством Украины длился более года, и результатом этого стало подписание компромиссного решения об увеличении объема основной квоты для Украины, которая достигнет 70 тыс. тонн с прежних 20 тыс. тонн.

"В прессе много специалистов комментируют эту тему, обвиняя правительство Украины в потере возможностей выторговать у ЕС выгодных преференций в части увеличения квот по другим товарным позициям, что это решение только положительное для одной компании, но при этом людей, которые знают глубоко тематику и сложность переговорного процесса, - единицы. Поэтому и возникают негативные резонансы на пустом месте", - говорят в Ассоциации.

Эксперты уверяют, что Украина вообще могла потерять возможность увеличения квоты на мясо птицы из-за одностороннего пересмотра Европейской Комиссией закрепленных нормативно толкований к кодам таможенной классификации, что привело бы к фактической деклассификации товара, поставляемого из Украины под другим кодом таможенной классификации.

"В таком бы случае импорт из Украины осуществлялся бы с применением тарифной квоты, а за ее пределами - с применением высокого фиксированного импортного тарифа. Поэтому говорить, что Украина имела выгодную позицию в переговорном процессе - лишнее, соответственно и выдвигать свои требования об увеличении квот по других товарных позициях украинская сторона не имела возможности", - пояснили в Ассоциации.

Профильные эксперты расценивают достигнутые договоренности между Украиной и ЕС как однозначную победу, которую ждали еще с 2014 года.

"Мы долго и планомерно работали над тем, чтобы существующие квоты были пересмотрены в сторону их увеличения еще до сроков пересмотра торговой части ЗСТ. Этот вопрос ассоциация поднимала еще в 2014 году, когда только начала работать торговая часть договора о ЗСТ с ЕС.

Уже тогда мы понимали что объем квот, который был выделен именно на мясо птицы, не соответствует объемам, которые Украина готова поставлять на европейский рынок. Однако, тема увеличения квот не находила понимания со стороны Европейской Комиссии, в целом ЕС, потому что это слишком чувствительный продукт для европейского рынка", - отметили эксперты.

Ситуация сдвинулась с места в 2017 году, когда по коду ТН "другие части" Украина существенно увеличила экспорт мяса птицы в страны ЕС. Этот код не входит в объем квоты в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли и на него существует нулевая ставка пошлины.

"Представители европейских торговых ассоциаций обратились к Европейской Комиссии по вопросам о предотвращении прироста показателей торговли мясом птицы Украина - ЕС и выступили с обвинением в сторону украинских экспортеров о том, что украинские производители намеренно воспользовались несовершенством условий УВЗСТ и Комбинированной номенклатуры ЕС ("КН").

По нашему мнению, такое утверждение было абсолютно безосновательным, поскольку классификационные решения, изданные таможенными органами ряда стран ЕС подтвердили, что украинские производители экспортируют свою продукцию по подпозициям "0207 13 70" и "0207 14 70" абсолютно правомерно", - отметили в Ассоциации.

Отметим, здесь речь идет о крупнейшем производителе и экспортере курятины в Украине - компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, которая воспользовалась правовой лазейкой и в конце спровоцировала Еврокомиссию на увеличение квот для Украины, чем получила, по данным международной прессы, большую торговую победу над Брюсселем. Подробно сообщал об этом здесь.

Именно "фактор МХП" и привел к компромиссному решению с ЕС, которое сейчас выгодно Украине.

"Данное решение выгодно для Украины, поскольку при следующем пересмотре торговой части УВЗСТ мы получим гораздо лучшие стартовые позиции для еще дальнейшего увеличения квоты, а также для каждого предприятия-экспортера мяса птицы в страны ЕС, поскольку основная квота увеличилась на 50 тыс. тонн, условия получения квотных объемов на европейском рынке равны для всех, и они имеют хорошую возможность для значительного наращивания экспорта своей продукции в ЕС", - резюмировали в Ассоциации.

Напомним, 30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.

Украинские Национальные Новости

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