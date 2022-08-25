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Експерти ISW припускають, що нові добровольчі загони рф можуть мати розмір посилених рот

Київ • УНН

 • 143538 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) пише, що у рф продовжують формувати нові добровольчі загони для війни проти України, найімовірніше, більшість "батальйонів" матимуть розмір посилених рот, передає УНН.

Експерти ISW припускають, що нові добровольчі загони рф можуть мати розмір посилених рот

Деталі 

ISW наголошує, що такі спеціальні формування не описуються як батальйонно-тактичні групи і, здається, не структуровані як БТГ.

"Незрозуміло, як вони використовуватимуться на полі бою, якщо не збираються один з одним або із залишками вже розгорнутих БТГ", - кажуть в Інституті.

Як зазначається, ці "батальйони" не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонно-тактичних груп, які вдерлися в Україну 24 лютого.

"Після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в москві вербування прикрили, ймовірно, щоб уникнути критики", - додають експерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інститут вивчення війни: загарбники викрадають українських дітей та всиновлюють їх серед російських сімей

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