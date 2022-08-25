Експерти ISW припускають, що нові добровольчі загони рф можуть мати розмір посилених рот

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ISW наголошує, що такі спеціальні формування не описуються як батальйонно-тактичні групи і, здається, не структуровані як БТГ.

"Незрозуміло, як вони використовуватимуться на полі бою, якщо не збираються один з одним або із залишками вже розгорнутих БТГ", - кажуть в Інституті.

Як зазначається, ці "батальйони" не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонно-тактичних груп, які вдерлися в Україну 24 лютого.

"Після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в москві вербування прикрили, ймовірно, щоб уникнути критики", - додають експерти.

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