Інститут вивчення війни: загарбники викрадають українських дітей та всиновлюють їх серед російських сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. рф викрадає українських дітей на окупованих територіях і усиновлює серед російських сімей. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Зокрема, управління у справах сім'ї та дитинства суб'єкта рф Краснодарського краю повідомило про "програму, за якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини".
"В управлінні заявили, що понад 300 дітей ще чекають на "знайомство зі своїми новими родинами", а громадяни, які вирішать усиновити цих дітей, отримають одноразову премію від держави", - наголошується в повідомленні.
В Головному управлінні розвідки України повідомляли, що російські чиновники переправили 30 українських дітей із Харцизька, Іловайська та Зугресу окупованої Донецької області до Нижнього Новгорода під виглядом участі дітей у молодіжних освітніх програмах.
ISW наголошує, що примусове переміщення дітей "з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу" є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Крім цього, зазначається, що окупанти продовжують спроби відкрити російські школи на окупованих територіях України.
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"За даними ГУР, російська влада намагалася відновити роботу 43 навчальних закладів з російськими викладачами та колаборантами в окупованій Україні. ГУР також повторила попередню інформацію про те, що окупаційна влада погрожує штрафувати українських батьків, які не віддають українських дітей до шкіл окупантів" - додають в ISW.
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