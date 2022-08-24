Інститут вивчення війни: загарбники викрадають українських дітей та всиновлюють їх серед російських сімей

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60125 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67782 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80365 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85906 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96466 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149475 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70562 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150430 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109395 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69351 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.6м/с
43%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19560 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 21110 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22406 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11264 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12260 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60129 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149478 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173988 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150432 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96070 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98719 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43296 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46689 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61307 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Інститут вивчення війни: загарбники викрадають українських дітей та всиновлюють їх серед російських сімей

Київ • УНН

 • 13264 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. рф викрадає українських дітей на окупованих територіях і усиновлює серед російських сімей. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Інститут вивчення війни: загарбники викрадають українських дітей та всиновлюють їх серед російських сімей

Деталі

Зокрема, управління у справах сім'ї та дитинства суб'єкта рф Краснодарського краю повідомило про "програму, за якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини".

"В управлінні заявили, що понад 300 дітей ще чекають на "знайомство зі своїми новими родинами", а громадяни, які вирішать усиновити цих дітей, отримають одноразову премію від держави", - наголошується в повідомленні.

В Головному управлінні розвідки України повідомляли, що російські чиновники переправили 30 українських дітей із Харцизька, Іловайська та Зугресу окупованої Донецької області до Нижнього Новгорода під виглядом участі дітей у молодіжних освітніх програмах.

ISW наголошує, що примусове переміщення дітей "з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу" є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Крім цього, зазначається, що окупанти продовжують спроби відкрити російські школи на окупованих територіях України.

Цитата

"За даними ГУР, російська влада намагалася відновити роботу 43 навчальних закладів з російськими викладачами та колаборантами в окупованій Україні. ГУР також повторила попередню інформацію про те, що окупаційна влада погрожує штрафувати українських батьків, які не віддають українських дітей до шкіл окупантів" - додають в ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські окупанти заборонили роботу пункту видачі гуманітарки для дітей в Енергодарі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04