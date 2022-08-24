Институт изучения войны: захватчики похищают украинских детей и усыновляют их среди российских семей

Детали

В частности, управление по делам семьи и детства субъекта рф Краснодарского края сообщило о "программе, по которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили российские семьи".

"В управлении заявили, что более 300 детей еще ждут "знакомства со своими новыми семьями", а граждане, которые решат усыновить этих детей, получат одноразовую премию от государства", - отмечается в сообщении.

В Главном управлении разведки Украины сообщали, что российские чиновники переправили 30 украинских детей из Харцызска, Иловайска и Зугреса оккупированной Донецкой области в Нижний Новгород под видом участия детей в молодежных образовательных программах.

ISW отмечает, что принудительное перемещение детей "с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу" является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Кроме этого, отмечается, что оккупанты продолжают попытки открыть российские школы на оккупированных территориях Украины.

Цитата

"По данным ГУР, российские власти пытались возобновить работу 43 учебных заведений с российскими преподавателями и коллаборантами в оккупированной Украине. ГУР также повторила предварительную информацию о том, что оккупационные власти угрожают штрафовать украинских родителей, которые не отдают украинских детей в школы оккупантов" – добавляют в ISW.

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