Російські окупанти заборонили роботу пункту видачі гуманітарки для дітей в Енергодарі

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"Протягом майже півроку ми організовуємо доставку в Енергодар та видачу гуманітарної допомоги для дітей віком від народження і до 3 років. Але зараз на дверях приміщення дитячої лікарні, де протягом всього зазначеного часу відбувалася видача допомоги, з’явилося ось таке красномовне оголошення, яке ви бачите на фото. Пункт видачі окупанти закрили. Всю гуманітарну допомогу наказали "прибрати", - зазначив Орлов.

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Також він наголосив, що таку допомогу доправляли раз на місяць. За півроку - це тонни гуманітарки, виданої за призначенням.

До її складу входять памперси, засоби дитячої гігієни і, що особливо важливо, дитяче харчування, зокрема і безглютенове - для немовлят, яким життєво необхідна відповідна дієта. Такі діти, за словами мера, в Енергодарі також є, і знайти для них відповідне харчування в умовах тривалої окупації міста - величезна проблема для батьків.

Орлов додав, що така допомога мала великий попит і запевнив, що міська влада шукатиме шляхи розв'язання проблеми. Але мер підкреслив, що ця проблема організована зумисне та штучно, просто з позиції дурної сили.

"Тож виникає питання: російські військові та їхні посіпаки-колобаранти воюють в Енергодарі навіть з немовлятами, позбавляючи їх можливості отримувати необхідне якісне харчування?! Чи вирішили взяти цю функцію на себе для чергової картинки на рашаТВ?" - написав міський голова.

Також він нагадав, що всі енергодарці вже мали змогу оцінити "високу" якість російських продуктів і ліків, а тепер вороги хочуть приректи на це і дітей.

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