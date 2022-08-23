Российские оккупанты запретили работу пункта выдачи гуманитарки для детей в Энергодаре

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"В течение почти полугода мы организовываем доставку в Энергодар и выдачу гуманитарной помощи для детей от рождения и до 3 лет. Но сейчас на дверях помещения детской больницы, где в течение всего указанного времени происходила выдача помощи, появилось вот такое красноречивое объявление, которое вы видите на фото. Пункт выдачи оккупанты закрыли. Всю гуманитарную помощь приказали "убрать", - отметил Орлов.

Детали

Также он подчеркнул, что такую ​​помощь доставляли раз в месяц. За полгода – это тонны гуманитарки, выданной по назначению.

В ее состав входят памперсы, средства детской гигиены и, что особенно важно, детское питание, в том числе и безглютеновое – для младенцев, которым жизненно необходима соответствующая диета. Такие дети, по словам мэра, в Энергодаре тоже есть, и найти для них соответствующее питание в условиях длительной оккупации города – огромная проблема для родителей.

Орлов добавил, что такая помощь имела большой спрос и заверил, что городские власти будут искать пути решения проблемы. Но мэр подчеркнул, что эта проблема организована умышленно и искусственно, прямо с позиции глупой силы.

"Поэтому возникает вопрос: российские военные и их приспешники-колоборанты воюют в Энергодаре даже с младенцами, лишая их возможности получать необходимое качественное питание?! Или решили взять эту функцию на себя для очередной картинки на рашаТВ?" – написал городской голова.

Также он напомнил, что все энергодарцы уже имели возможность оценить "высокое" качество российских продуктов и лекарств, а теперь враги хотят обречь на это и детей.

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