Российские оккупанты запретили работу пункта выдачи гуманитарки для детей в Энергодаре

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 5676 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 30346 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86430 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121664 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120870 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270881 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133872 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122328 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373860 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84014 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 6350 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11450 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 27889 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 6844 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 7746 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270879 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295172 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373858 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349893 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396522 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78406 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112159 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131590 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170913 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80116 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Российские оккупанты запретили работу пункта выдачи гуманитарки для детей в Энергодаре

Киев • УНН

 • 142967 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты запретили работу пункта выдачи гуманитарной помощи для детей в Энергодаре. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.

Российские оккупанты запретили работу пункта выдачи гуманитарки для детей в Энергодаре

Цитата

"В течение почти полугода мы организовываем доставку в Энергодар и выдачу гуманитарной помощи для детей от рождения и до 3 лет. Но сейчас на дверях помещения детской больницы, где в течение всего указанного времени происходила выдача помощи, появилось вот такое красноречивое объявление, которое вы видите на фото. Пункт выдачи оккупанты закрыли. Всю гуманитарную помощь приказали "убрать", - отметил Орлов.

Детали

Также он подчеркнул, что такую ​​помощь доставляли раз в месяц. За полгода – это тонны гуманитарки, выданной по назначению.

В ее состав входят памперсы, средства детской гигиены и, что особенно важно, детское питание, в том числе и безглютеновое – для младенцев, которым жизненно необходима соответствующая диета. Такие дети, по словам мэра, в Энергодаре тоже есть, и найти для них соответствующее питание в условиях длительной оккупации города – огромная проблема для родителей.

Орлов добавил, что такая помощь имела большой спрос и заверил, что городские власти будут искать пути решения проблемы. Но мэр подчеркнул, что эта проблема организована умышленно и искусственно, прямо с позиции глупой силы.

"Поэтому возникает вопрос: российские военные и их приспешники-колоборанты воюют в Энергодаре даже с младенцами, лишая их возможности получать необходимое качественное питание?! Или решили взять эту функцию на себя для очередной картинки на рашаТВ?" – написал городской голова.

Также он напомнил, что все энергодарцы уже имели возможность оценить "высокое" качество российских продуктов и лекарств, а теперь враги хотят обречь на это и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты решили "легализовать" украденные у мариупольцев автомобили

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04