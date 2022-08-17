Окупанти вирішили "легалізувати" вкрадені у маріупольців автівки

Цитата

«Тепер у місті дозволено поставити «на особливий облік» машини, на які через війну втрачені, відсутні або викрадені реєстраційні документи. Таким чином, окупанти, колаборанти та їх прихистні тепер можуть привласнити, а насправді просто вкрасти собі будь-яку автівку маріупольців, які виїхали. Така собі легальна схема, яка розв'язує руки для наживи. Бонуси відчують ті, хто в долі», - йдеться в повідомленні міськради у Telegram.

Доповнення

Наприкінці травня з "Азовсталі" вийшли захисники Маріуполя. Окупанти встановлюють у місті свої "порядки". Комунальні послуги відновити не в змозі, загиблих людей не витягували з-під завалів, просто зносячи будинки.

Також, до прикладу, російські окупанти заборонили вчителям виїжджати з міста. Що стосується медицини, то, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місцевих лікарнях хворі в очікуванні медичної допомоги лежать просто в коридорах.