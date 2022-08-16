Окупанти не випускають вчителів із Маріуполя – радник мера

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"Маріуполь. Знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян. У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знову заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються", – написав Андрющенко.

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Радник мера зазначив, що стають масовими факти "переконання" освітян виходити на роботу за допомогою побиття. За його словами, "патрулі" відвідують вчителів та прикладами пояснюють необхідність співпрацювати з окупантами. Все це відбувається за сприянням та супроводом колаборантів.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди.