Оккупанты не выпускают учителей из Мариуполя – советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Российские оккупанты запретили учителям выезжать из Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Мариуполь. Снова усиление режима. Теперь оно касается педагогов. В связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям снова запрещен выезд из Мариуполя. Пропуска на них не выдаются", – написал Андрющенко.
Добавим
Советник мэра отметил, что становятся массовыми факты "убеждения" педагогов выходить на работу с помощью избиения. По его словам, патрули посещают учителей и прикладами объясняют необходимость сотрудничать с оккупантами. Все это происходит при содействии и сопровождении коллаборантов.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения.