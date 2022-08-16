Оккупанты не выпускают учителей из Мариуполя – советник мэра

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"Мариуполь. Снова усиление режима. Теперь оно касается педагогов. В связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям снова запрещен выезд из Мариуполя. Пропуска на них не выдаются", – написал Андрющенко.

Добавим

Советник мэра отметил, что становятся массовыми факты "убеждения" педагогов выходить на работу с помощью избиения. По его словам, патрули посещают учителей и прикладами объясняют необходимость сотрудничать с оккупантами. Все это происходит при содействии и сопровождении коллаборантов.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения.